PRP ile gençleşin...





Kişiden alınan az miktardaki kanın, özel bir işlemden geçirilerek bileşenlerine ayrıştırılması ve elde edilen az miktardaki “Platelet yönünden zenginleştirilmiş plazmanın” yine aynı kişiye “cilt gençleştirme” amaçlı enjeksiyon yoluyla geri verilmesi işlemine PRP (Platelet Rich Plasma) tedavisi deniyor. Bu yöntemle kişinin birçok cilt problemi giderilebiliyor. PRP yönteminin faydaları ve uygulanma süreciyle ilgili olarak, Dermaslim Sağlık, Estetik ve Güzellik Merkezi kurucusu Bihter Fidangül’den bilgi aldık.Cildimizin yaşlanması, yaralanmalarda olduğu gibi bazı fiziksel özelliklerini kaybetmesinden kaynaklanır. Plazma içinde konsantre olarak bulunan plateletler cilde enjekte edildiğinde bunların bünyesinde bulunan büyüme faktörleri, kolajen üretimi ve yeni kılcal damarların oluşmasını uyarmakta ve cildin kendini hızla yenilemesini sağlamaktadır.PRP uygulaması hastadan kan alınması ile başlar ve alınan kanın santrifüj cihazına yerleştirilmesiyle elde edilir. Santrifüj cihazının işlevi kanı ayrıştırmaktır. Bu ayrıştırma sonunda elde edilen materyaller, Platelet yönünden zengin ve ciltteki bozuklukları giderecek yapıdadır. Bu materyaller kişinin kendi kanından alındığı için alerjik yönden herhangi bir sorun kesinlikle teşkil etmez. Elde edilen PRP ve PPP malzemeleri kişiye enjekte edilir. Yenilenme etkileri ilk seansla birlikte görülmeye başlar.Yaklaşık 30 dakika süren bu işlem, estetik amaçlı uygulamalarda yüz, boyun, dekolte, eller, bacak içleri, kollar gibi vücut bölgelerine uygulanabilir. Kimyasal Peeling, Mezoterapi, Fraxel Lazer Endolightlift gibi metotlarla birlikte uygulandığında PRP tedavisinin etkisi daha da artmaktadır.- Deride yıllarca ultraviyole ışınlarına maruz kalmanın sonucunda oluşan kırışıkların düzelmesi, çöküntülerin giderilmesi, esneklik ve parlaklığın kazandırılmasını sağlamak- Peeling ve lazer gibi uygulamalardan sonra, derinin hızla yapılanmasını sağlamak- İyileşmesi uzun süren yara, çatlak ve deri niteliğinin zarar gördüğü durumların kontrolünü sağlamak- Saç dökülmesi tedavisinde tek başına veya diğer tedavilere yardımcı olarak kullanılabilir.Ortalama olarak 2-4 haftada bir kez işlem gerçekleştirilmektedir. Uygulama bölgesi ve tedavinin nasıl planlandığı, farklı uygulamalarla kombine edilip edilmediği de bu aralığı belirleyici önemli faktörler arasında yer almaktadır. Uygulamadan hemen sonra ciltte sağlıklı bir parlaklık ortaya çıkar. 3 veya 4 uygulamadan sonra kalıcı bir belirgin etki görülür.