Sağlıklı yaşamanın temeli olarak gösterilen ‘organik’ olgusu saç dökülmelerine karşı da kullanılmaya başlandı. Yeni yöntemde kişilerin bölgesel yağlanmalarının yoğun olduğu alanlardan alınan kök hücrelerle yeni saç oluşumu sağlanıyor.





Sağlıklı, dolgun ve canlı saçlar herkesin sahip olmayı arzuladığı bir durum. Özellikle mevsim geçişlerindeki saç dökülmesi ve beraberinde deri yüzeyinde açık alanların oluşması, estetik dışı görüntüsüyle bu durumu tersine çeviriyor. Belirli oranlarda saç dökülmesinin son derece normal olduğunu söyleyen Medikal Estetik Doktoru Mustafa Kemal Ataönder, sağlık açısından ilk etapta dökülme nedenlerinin araştırılması gerektiğinin altını çiziyor. Dökülme evrelerinin genellikle bağışıklık sisteminin zayıfladığı mevsim geçişlerine denk geldiğini ifade eden Dr. Ataönder; stres, genetik veya biyolojik olmak üzere farklı nedenlerle yaşanan dökülmelerde saç ekim tedavisinin en kesin sonuç veren yöntem olduğunu kaydetti. Dr. Mustafa Kemal Ataönder, “Herhangi bir sağlık sorunu olmadığı halde, saçlarının avuç avuç döküldüğünü söyleyen hastalarımız oluyor. Bu hastalarımıza Organik Saç Ekimi Enjeksiyonu yaparak, dökülmesinin durmasına ve yeni saçların çıkmasına yardımcı oluyoruz. Yeni çıkan ve mevcut saçlar da bu enjeksiyon sayesinde son derece parlak, gür ve sağlıklı oluyorlar. Tabii kellik probleminde de en etkili ve sıkıntısız yöntem” dedi.Organik saç ekimini hastanın bedeninden alınan yağlardan oluşturulan kök hücre ile gerçekleştirdiklerini açıklayan Dr. Mustafa Kemal Ataönder, “Organik Saç Ekimi Enjeksiyonu yönteminde öncelikle hastamızın bedeninden bir miktar yağ alıyoruz. Bu yağ kök hücreden zengin hale getiriliyor ve sonrasında hastanın saçlı bölgesine enjekte ediyoruz. Kök hücre muazzam bir yapı ve bunu elde edilebilecek en makul alan hastanın bölgesel yağlanma yaşadığı yer oluyor. Saç dökülmesi sorunu yaşayan hastamızın kendi kök hücresini, beslenemeyen, besinsiz kalmış ve saç dökülmesiyle sonuçlanan alana enjekte ettiğimizde, saçlarda canlanma ve yeniden yapılanma anlamında tutarlı bir seyir izliyoruz“ ifadelerinde bulundu.