Lekelerden kurtulun!

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Cerrahi olmayan estetik operasyonlar arasında cildin sağlıkla ışıldaması ve leke gibi sorunlardan kurtulabilmesi için öne çıkan bir yöntem var: Fraksiyonel lazer. Ciltten ölü deri tabakanın uzaklaştırılması esasına dayanan ve bir soyma işlemi olan fraksiyonel lazeri uzmanlar anlattı.

*Formsante dergisinden alınmıştır.



Fraksiyonel lazer, cilt üzerinde ölü deri tabakasının yüzeyden uzaklaştırılması esasına dayanan bir soyma işlemi. Her bir seans sonrasında güneş hasarlı, yer yer lekeleri, nemsizlik çizgileri olan yıpranmış üst deri, lazer etkisiyle ısınıyor ve ciltte bir kabuklanma oluşuyor. Kabuklanmanın 7-10 gün süre içinde dökülmesiyle altta taze hücrelerin ortaya çıkması sağlandığı gibi, cildin oksijenlenmesi artıyor ve sağlıklı, canlı, ışıltılı bir cilt görünümü sağlanması hedefleniyor. Sağlıklı bir cilt görünümü vadeden bu yöntemle ilgili bilgiyi Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanları Prof. Dr. Nazım Çerkeş ve Opr. Dr. Leyla Arvas’tan aldık.



FRAKSİYONEL LAZER VÜCUDUN HANGİ BÖLGELERİNDE HANGİ SORUNLAR İÇİN KULLANILIYOR?

Fraksiyonel lazer uygulaması başta yüz bölgesinde leke tedavisi, ince kırışıklıkların, akne ve akne skarları ve cilt düzensizliklerinin giderilmesi olmak üzere dekolte, eller ve sırt gibi bölgelerde de kullanılıyor. Ayrıca keloid ve ameliyat sonrası oluşan dikiş izlerinin hafifletilmesinde de bu yöntem tercih ediliyor.



FRAKSİYONEL LAZERLE CİLT LEKELERİNDEN KURTULMAK MÜMKÜN MÜ?

Fraksiyonel lazer uygulaması, ciltte derinlemesine bir soyma işlemi sağlayacağından, güneş lekeleri, hormonal dengesizliklere bağlı lekeler, yaşlılık lekeleri gibi cildin epidermis tabakasında yer alan lekelerin giderilmesinde etkili. Ancak dikkat edilmesi gereken konu; cildin lekeli tabakası soyulurken alttan gelen yeni hücrelerin, özellikle güneş ışınlarının zararlı etkilerine karşı daha savunmasız olduğu. Bu nedenle tedavi süresince ve sonrasında yoğun güneş korunması gerekiyor. Ve uygulama kesinlikle kış aylarında yapılmalı.



CİLT LEKELERİNİN TEDAVİSİNDE GENELLİKLE KAÇ SEANS GEREKİYOR?

Leke tedavisi süreci, lekenin cildin ne kadar derin katmanlarında yer aldığı, ne kadar zaman önce oluştuğu gibi faktörlere bağlı olarak kişiden kişiye ve hatta aynı kişide bölgeden bölgeye farklılıklar gösterebiliyor. Ancak ortalama bir tedavi için dört-altı seans öngörülüyor.



BU LAZERLE CİLDİN GENÇLEŞMESİ MÜMKÜN MÜ?

Cilt için en temel bakım, cildin ölü deri tabakasından arındırılmasıyla gerçekleşiyor. Buna bağlı olarak yüzeyde nemsizliğe bağlı oluşmuş ince çizgiler bu tedaviyle azalıyor. Yaşa bağlı oluşan derin çizgilerde ise hafifleme görülüyor.



DİĞER LAZERLERDEN FARKI NEDİR?

Fraksiyonel lazer güçlü bir etki sağlamasına rağmen, fraksiyonel özelliği sayesinde uygulama sonrası iyileşme hızı çok yüksek olup iyileşme süresi kısa oluyor. Leke tedavisi ve cilt düzensizliklerindeki etkinliği, antiaging etkisi, benzer sistemler karşılaştırıldığında ışının cildin daha alt tabakalarına ulaşması sayesinde çok daha yüksek. Fraksiyonel lazer ışınları cilde dikey olarak nüfuz ediyor ve ışın aralarında sağlam doku alanları bırakılıyor. Bu da daha az yan etki ve daha hızlı iyileşme süreci sağlıyor. Fraxel Dual’ın diğer cihazlara göre en önemli ayrıcalığı iki farklı dalga boyuna sahip olması. Bu sayede kısa dalga boyu ile yüzeysel lekeleri ve ton farklılıkları azalıyor; uzun dalga boyu ile de kırışıklıkların tedavisi amaçlanıyor. Bu sayede aynı anda iki farklı etki sağlanıyor.



FRAKSİYONEL LAZER CİLDİ İNCELTEN BİR İŞLEM Mİ?

Hayır, tam tersi alt deride yarattığı yenilenme sayesinde cildin gergin ve daha s��kı görünmesini sağlıyor. Ciltte incelme söz konusu değil. Uygulamanın, cildin inceliği-kalınlığına ve iyileşme süresine bağlı olarak seansların ortalama iki-üç haftalık aralıklarla yapılması tavsiye ediliyor.



KİMLERE UYGULANIR VE KİMLERE UYGULANMAZ?

Fraksiyonel lazer tedavisi uygulama bölgesinde herhangi bir cilt enfeksiyonu olan kişilerde, hamilelerde ve emzirme sürecindeki kadınlarda, akne tedavisi için ilaç tedavisi olan kişilerde uygulanmaz. Kadınların yanı sıra erkeklerde de uygulanıyor.