Meme estetiği sanatı

Meme estetiği nedir, kimlere ne zaman uygulanır? Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk meme estetiği ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı: İşte 8 soruda meme estetiği

Meme estetiği operasyonları kimler için uygulanıyor?

Meme estetiği cerrahisi, göğüslerinin şeklinden rahatsız olanlar için uygulanır ve memenin ideal boyutu ve şekline kavuşmasını sağlamaya yardımcı olur.

En fazla talep edilen estetik operasyon meme büyütme estetiği mi?

Aslında evet. Özellikle doğuştan küçük göğüslere sahip kadınlar tarafından en fazla tercih edilen estetik operasyonlar arasındadır. Meme büyütme estetiğinde doğal görünüm çok önemli. Meme implantlarının konturlarının belli olmaması, vücudun genel ölçüleriyle uyumlu olması doğal görünüm için gerekli olan kriterler arasındadır. Bunu sağlamak için genellikle implantlar göğüs kasının altına yerleştirilir. Eğer yumuşak doku eksikliği varsa mikro ya da nano teknolojiyle kişinin vücudundan alınan yumuşak doku transferi yapılabilir. Günümüzde meme implantları, genellikle meme dokusuna benzeyen bir kabuğun içine doldurulmuş silikon jelden oluşur. Çünkü doğal meme dokusunu andıran bir özelliğe sahiptir. Doğum, kilo alıp verme, yaş alma gibi nedenlerle göğüslerinde hacim kaybı olan kadınlarda da meme büyütme estetiği uygulanabilir.

Meme küçültme estetiği de ilgi görüyor mu?

Meme küçültme estetiği kadınlarda yaşam kalitesini artıran estetik operasyonların en başında yer alıyor. Çünkü kadınların hareket kabiliyetinden kıyafet seçimine çeşitli zorluklar yaşamasına neden olabiliyor. Memenin aşırı büyük olması memenin gelişimine, gebeliğe ve aşırı kilo alımına bağlı olarak çok sık karşılaşılan bir estetik sorundur. Memenin formu güzel ancak aşırı büyükse ve bu durumun aşırı yağlanmadan kaynaklandığı düşünülüyorsa yalnızca liposuction yöntemi ile göğüsler bir ölçüde küçültülebilir. Büyüklük ve sarkıklık da mevcutsa meme yapısına bağlı olarak küçültme ve dikleştirme estetiği operasyonlarının bir arada uygulanması gerekebilir.

Meme dikleştirme operasyonu hangi durumlarda uygulanıyor?

Meme dikleştirme, sarkık göğüsler için uygulanan, fazla meme dokusunun alınarak göğüs uçlarını ideal pozisyonuna getirme operasyonudur. Çoğu zaman meme dikleştirme ile meme büyütme operasyonları birleştirilir. Meme ideal bir şekilde konumlandırılabilir ve şekil vermek için dikleştirilebilir.

Asimetri yaygın bir sorun mu?

Aslında her göğüs az da olsa asimetriktir. Ancak bazı kişilerde bu durum ilk bakışta dışarıdan belli olacak kadar belirgindir. Asimetrik meme, göğüs şekli, boyutu ve meme başı pozisyonunun diğer memeye göre farklı olması durumudur. Aşırı boyutta meme asimetrisi kadınlarda psikolojik durumdan kıyafet seçimine kadar çeşitli sıkıntılara yol açabilir, hatta özgüvenin azalmasına neden olabilir.

Meme implantı türleri neler?

Meme implantı tuzlu su ya da silikon jel ile doldurulmuş yumuşak bir silikon kabuktur. Silikon jel olanlar daha doğal görünümlü bir meme yaratabilir çünkü ağırlığı ve dokusu meme dokusuna daha çok benzer. Bu nedenle günümüzde silikon jel implantlar daha fazla tercih ediliyor.

3D meme estetiği tasarımı nedir?

Günümüzde 3D tasarımı cihazları ile ideal göğüs şekli ve boyutu hastayla birlikte tasarlanabiliyor. 3D tasarım yöntemleri ile muhtemel yeni göğüs şekli operasyondan önce kişiye gösterilebiliyor.

Meme estetiği operasyonları zor mu?

Meme estetiği operasyonları genel anestezi altında yani hasta uyku halindeyken yapılır. Bu sayede hiçbir şey hissedilmez. Genellikle aynı gün veya bir gün sonrasında hasta evine dönebilir. İş hayatına ya da normal rutinine ise yaklaşık bir hafta içinde devam edebilir. Her durumda birkaç hafta boyunca yorucu aktivitelerden uzak durmak gerekiyor.



Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel ÖZTÜRK