İstanbul’un en iyi kuaförlerinden adığımız tiyolara kulak verin.

Sezon bitmek üzereyken çoğumuz saçlarımızın donuk, serleşmiş ve solmuş halinden yakınır. Taramaka ve şekil vermekte zorlanırız. Üstelik sonbaharda saç dökülmelerinin daha yoğun yaşandığı bir mevsimdir. Bunun üstesinden özel kürler uygulayarak gelebilir ve dökülmesini önleyebiliriz.

MOS KUAFÖR SUADİYE

Tatil dönüşü saçlar donuk ve parlaklığını kaybetmiş görünür.Haftada iki veya üç kere şampuan öncesinde özel bakım kremi uygulamak gerekir. Saçlarınız güçleninceye kadar kuru ve güneşten yorgun saçlar için tasarlanmış bir seri ile bakımınızı yapın. Daha sonra bakıma başlamadan önce kullandığınız ürünlere geri dönebilirsiniz.Deniz yada havuz suyu güneş ışığı ile birlikte saça en çok hasarı veren ikilidir. Su damlacıkları ışığı büyüteç gibi saç telinin derinlerine kadar alarak hızlı bir hasar yaratır. Sudan çıktıktan sonra saç kuruyana kadar bir şapka ile saçları korumak iyi bir fikir olabilir. Saç, boya ve diğer işlemlerden görmüş ise çok daha fazla özen göstermek gerekir. Zaten kimyevi maddelerden yıpranmış saçlar, yaz bitiminde daha da fazla bakıma ihtiyaç duyacaktır. Saçınızın cinsine ve ihtiyaçlarına göre özel bakım serinizi almak için bir uzman kuaföre danışmak iyi olur.

Tel:0216 384 19 73



MM BAHÇECİK KUAFÖR ULUS

Güneş ışınlarının, tuzlu deniz suyunun ve klorlu havuzların saçlara verdiği hasar kuşkusuz. Yaz sonrasında saçları beslemek ve diriltmek gerekiyor. Yaz öncesinde Kerastaseın koruyucu spreylerini öneriyoruz. Yaz boyunca Kerastaseın yada Paul Mtichell yaz bakım serilerinden bakım kürlerini öneriyoruz.. Bunun dışında birkaç yöntem var. Yaz sonrasında bozulan saç rengini düzeltmek için yüksek proteinli boyalarla bir yandan saçı beslemeyi bir yandanda solan saç rengini düzelterek canlılık yakalamayı hedefiyoruz. Bu da bir diğer yol. Elbette saçların uçlarındaki çatallanmış kuruyan kısımları keserek temizlemek de canlı ve bakımlı bir görüntüelde etmekiçin etkli bir yol. Tüm bu yollar birlikte de kullanılabilir. Böylece sezon değişikliklerinden en fazla etkilenen saçlar koruma altına alınmış olur.

Tel:0212 257 68 22



ŞENOL ZEYTİNOĞLU KUAFÖR YEŞİLKÖY

Yaz aylarında yıpranan saçlara nem ve esneklik kazandıran, saç yapısını güçlendiren, direncini arttıran çok özel kürler uygulayarak sonbahara daha bakımlı saçlarla girmek mümkün. Özellikle bu sonbaharda yeni saç renkleri tamamen baştan çıkaracak kadar dinamik ve eğlenceli. Yeni saç renklerinden denemek istiyorsanız önce saçlarınıza kaybettiği enerji ve canlılığı geri kazandırmanız gerekiyor. Daha sonra yeni sezonun tangerine kızıllarından, bej saıya, kestane tonlarından, kemik ve bakır zıtlıklarına kadar değişik alternatiflerde yep yeni bir sezon sizi bekliyor olacak. Yeni kesim modelleri de hacimli ve dinamik. Bu etkiyi yakalamak için yine sağlıklı saçlara sahip olmak gerekiyor.

Tel:0212 573 52 58



MEHMET TATLI KUAFÖR NİŞANTAŞI

Kışa nazaran yazın saçlar daha fazla ilgi ister. Güneş ve tuzlu yada klorlu su saçı yıpratır, solgunlaştırır. Saç telinin keratini azalır, kırılma ve incelmeler baş gösterir.Bunu önlemek için koruyucu saç speylerini güneş öncesinde kullanmak faydalı olur. Yaz boyunca özel bir bakım serisi ile saçları yıkamak ve bakım kremi ile beslemek gerekir.Wella, Loreal Elseve ve Kerastase ürünleri çok uygun. Yaz sonrasında da daha yoğun bir kür ile saçlara kaybettiği nemi geri kazandırmak gerekir. Kerastaseın sarı ve yeşil serilerinden saç tiplerine uygun olarak seçtiğimiz bakım kürlerini uyguluyoruz. Çalışan ve zamanı dar olan kişiler için anında bakım dediğimiz yine Kerastase Aqua Oleum serisinden bakımlar uyguluyoruz.

Tel.0212 246 31 86