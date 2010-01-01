Schwarzkopf 111’inci yıl anısına: ‘We Love Hair’ isimli bir kitap çıkardı.
Sitabın ilk bölümünde Karl Lagerfeld saçla kendi
özgün yorumunu sahnelerken; Roxanne Lowit Haute
Couture moda şovlarının sahne arkasındaki saç
stilistlerinin göz kamaştıran vizyonlarını ortaya
koyuyor. Russell James ise ilhamını doğanın
güzelliğinden alıyor.
Kitabın ikinci kısmında, uluslararası yazarlar,
tasarımcılar ve diğer ünlülerin söylemleri yer alıyor. Jan Weiler,
Schauma ile ilgili çocukluk anılarından bahsederken, Nick Hornby
saçlı ve saçsız olarak geçirdiği hayatı bizlere aktarıyor. Tatyana
Ustinova’nın, öyküsel bir anlatımıyla bir hırsızın saç yüzünden
yakalanışını okurken, Sir Roger Moore’un ve Bond kızlarının en
gizli saç stil sırlarına ortak oluyoruz. Patrice Leconte, kısa saçlı
kadınların neden daha çekici göründüklerini bizlerle paylaşıyor.
Kitabın son bölümü ise, Schwarzkopf’un Global Elçileri Armin
Morbach ve Tom Kroboth tarafından tasarlanan uluslararası saç stil
akımlarını içeriyor.
Schwarzkopf’un, ‘We Love Hair’ kitabındaki Karl Lagerfeld’in
çektiği fotoğrafl arda saç, bir stil sembolü olarak karşımıza çıkıyor.
Kitaptaki fotoğrafl ar için Lagerfeld, son dönemlerdeki favorisi
Baptiste Giabiconi ve Freja Beha Erichsen’i objektifin önüne
geçiriyor.
Freja ve baptiste,
‘we love hair’
kitabında olduğu
gibi, chanel
ilkbahar/yaz
2010 reklam
kampanyasında da
karl lagerfeld’e
birlikte poz
vermişler, sezon
defilesinde
podyumda birlikte
salınmışlardı.