Saçı seviyoruz

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Schwarzkopf 111’inci yıl anısına: ‘We Love Hair’ isimli bir kitap çıkardı.

Sitabın ilk bölümünde Karl Lagerfeld saçla kendi özgün yorumunu sahnelerken; Roxanne Lowit Haute Couture moda şovlarının sahne arkasındaki saç stilistlerinin göz kamaştıran vizyonlarını ortaya koyuyor. Russell James ise ilhamını doğanın güzelliğinden alıyor.



Kitabın ikinci kısmında, uluslararası yazarlar, tasarımcılar ve diğer ünlülerin söylemleri yer alıyor. Jan Weiler, Schauma ile ilgili çocukluk anılarından bahsederken, Nick Hornby saçlı ve saçsız olarak geçirdiği hayatı bizlere aktarıyor. Tatyana Ustinova’nın, öyküsel bir anlatımıyla bir hırsızın saç yüzünden yakalanışını okurken, Sir Roger Moore’un ve Bond kızlarının en gizli saç stil sırlarına ortak oluyoruz. Patrice Leconte, kısa saçlı kadınların neden daha çekici göründüklerini bizlerle paylaşıyor. Kitabın son bölümü ise, Schwarzkopf’un Global Elçileri Armin Morbach ve Tom Kroboth tarafından tasarlanan uluslararası saç stil akımlarını içeriyor.



Schwarzkopf’un, ‘We Love Hair’ kitabındaki Karl Lagerfeld’in çektiği fotoğrafl arda saç, bir stil sembolü olarak karşımıza çıkıyor. Kitaptaki fotoğrafl ar için Lagerfeld, son dönemlerdeki favorisi Baptiste Giabiconi ve Freja Beha Erichsen’i objektifin önüne geçiriyor.



Freja ve baptiste, ‘we love hair’ kitabında olduğu gibi, chanel ilkbahar/yaz 2010 reklam kampanyasında da karl lagerfeld’e birlikte poz vermişler, sezon defilesinde podyumda birlikte salınmışlardı.