Şakak dolgusu nedir? Nasıl yapılır?

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk, şakak dolgusu hakkında merak edilenleri yanıtladı… Peki, şakak dolgusu nedir? Ne kadar kalıcı? Uygulama nasıl yapılıyor? İşte Öztürk'ün verdiği bilgiler:

Öztürk, “Yaşlanma değişikliklerinin birçoğu, yüz hacmindeki değişikliklerle ortaya çıkar. Bazen yüz, yukarıdan aşağıya doğru düzensiz kilo alırlar. Bazı yüzler yaşlandıkça zayıflar. Yanaklarda ve şakaklarda hacim eksiklikleri ortaya çıkar. Şakaklar yüzün ve gözlerin iki yanında yer alır. Kaşların ucu, şakakların önünde biter ve üst kenar, alnınızı ortalar. Yaşlanma sürecinde herkes şakaklarından hacim kaybeder. Şakaklar aşağıya sarkar, yüzün üst kısmını gözle görülür bir şekilde daralma olur, göz kapakları ve kaşlar sarkar. Şakakların çökmesi, yaşlanma sürecinin doğal bir parçasıdır. Çünkü yaşla birlikte yumuşak doku ve kemik erime, kas ve bağ dokularınız değişiklik görülür. Bu, şakak bölgesinde daha az yapısal desteğe yol açarak sarkma, kırışıklık ve hacim kaybı ile sonuçlanır” diyor. Öztürk, estetikte içi boş şakaklar için yağ enjeksiyonu ya da hyalüronik asit dolgu malzemesi gibi ameliyatsız uygulamalar kullanıldığını söylüyor.

ŞAKAK ÇÖKMESİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Şakak çökmesinin genellikle 20’lerin ortalarında başladığını ve 40’lı yaşlarda daha belirgin hale geldiğini söyleyen Öztürk, “Düzenli egzersiz, iyi beslenme ve spor gibi faktörlere bağlı olarak şakak bölgesi yaşlanma süreci ve çökmesi farklılık gösterebilir. Yaşlandıkça, şakak bölgesindeki oyuk, geniş bir alın, dar şakaklar ve dar yanaklar nedeniyle çok daha belirgin bir hale gelebilir” diyor.

NASIL UYGULANIR?

Şakakları yeniden şekillendirmek ve hacmini geri kazandırmak için estetik cerrahide dermal dolgu enjeksiyonlarının kullanıldığını vurgulayan Öztürk, “Göz bölgesi ve şakak alanı gibi cildin ince ve pürüzsüzlüğünün kritik olduğu alanlarda daha ince dolgu maddelerinin kullanımı tercih edilir. Şakaklar için dermal dolgu tedavisi ince uçlu iğneler kullanılarak enjeksiyon tekniği ile yapılabilir” diyor.

ŞAKAK DOLGUSUYLA İLGİLİ BİLGİLER

Tedavide mümkün olan en az miktarda morluk oluşmasının hedeflendiğini söyleyen Öztürk, “Bunun için ince uçlu iğneler kullanılır. Dolgu enjeksiyonları yüzeysel olarak yayıldığı için damarlara ya da arter duvarlara temas etme riski düşük olur. Dermal dolgu maddelerinin çoğu, şakak dolgu işleminiz sırasında acı oluşma riskini önemli ölçüde azaltacak bir lokal anestezi ile uygulanır. Bu lokal anestezi, şakak bölgesini uyuşturur; bu sayede dolgu maddesi enjeksiyonu sırasında minimum rahatsızlık hissedilir. Şakak dolgusundan sonra etkileri hemen belli olur. Herhangi bir şişlik varsa, bu şakak dolgusundan sonraki 2-3 günü içinde çözülecektir” dedi.

KALICILIĞI NE KADAR?

Peki, şakak dolgusu ne kadar kalıcı? Öztürk şöyle konuştu: Dolgunun kalıcılığı yaşa, kullanılan dermal dolgu maddesinin miktarına, dermal dolgu maddesinin yerleştirilmesine ve kullanılan dermal dolgu ürününün türüne bağlı olarak değişiklik gösterir. Hastaların çoğu için sonuçlar 12 aya kadar sürebilir. Şakaklarınızın sizi olduğunuzdan daha yaşlı gösterdiğini hissediyorsanız, prosedür hakkında bir estetik cerrahtan size özel ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.