Vaser Liposuction

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Fazlalıklardan kurtulmanın yeni yolu!

Güzellik konusunda yeni teknolojilerin takipçisi Clinica Milano uzmanlarından Dr. Uğur Dikmen'den yepyeni ve son derece etkili olan Vaser Liposuction hakkında bilgi aldık!



Vaser Liposculpturing nedir?

Vaser adı verilen Ultrason ile yağları kırabilen cihaz ile vücut bolgelerinin fazla yağlardan temizlenerek inceltilmesi yöntemidir. Bu işlem fazla kiloların depolandığı gıdık, kalça, baldır, bacak önü ve arkası, diz ve bilek çevresi, bel, kollar ve sırt gibi yağların depo edildiği bölgelere yeni ve estetik bir biçim vermek için kullanılır.



Güvenli midir?

Son derece güvenlidir. Vücudun her bölgesine, hatta yüze bile uygulanabilen tıbbi komplikasyonu son derece nadir bir operasyondur.

. Lokal anestezi uygulandığından genel anesteziden doğabilecek riskler bulunmaz.

. Ultrason ile yağlar sıvılaştırıldığından homojen yağ alınması mümkün hale gelir.

. Çok ince kanüller ile çalışıldığı için dikiş gerektirmez, dolayısıyla dikiş izi olmaz. Ancak çalışılan bölgeye göre nokta büyüklüğünde bir iz kalabilir. Dokulara ve damarlara zarar vermeyen hassas kanüller ile çalışıldığında gelişim sonrası iyileşme hızlı ve zahmetsiz olur.

