Vücut Şekillendirmede 3 Boyutlu Güzellik



Estetik, Plastik Ve Rekonstrüktif Cerrahi

Uzmanı Op. Dr. Ayşen Bilge Sezgin

Zayıflama Değil, Vücut Şekillendirme Operasyonudur

Liposuction, zayıflama değil, bölgesel yağların vücuttan uzaklaştırılması yani vücut şekillendirme işlemidir. Gelişen donanım ve ultrasound teknolojisi sayesinde Vaser Liposuction işlemi ile hastalar daha hızlı iyileşme dönemi geçirebiliyor, hayatlarına daha düz bir karınla devam edebiliyor.

Vücudun konturlarının yeniden yapılandırılması, düzeltilmesi, orantı sağlanması ve beden incelmesi vaser liposuction işlemi ile sağlanabiliyor. Özellikle yaz aylarına girerken en popüler uygulamalarından olan liposuction işleminde vaser tekniği oldukça etkili ve hızlı sonuçlar sağlıyor. Vücutta birikmiş, dirençli depo yağlardan kurtulmak için uygun olan bu yöntemle sert ve yoğun yağlar özel bir solüsyonla sıvılaştırılarak alınıyor ve bölgenin sıkılaşması sağlanabiliyor.

Kısa sürede sonuç veren ve vücut şekillendirme denildiğinde akla gelen ilk yöntemlerden olan vaser liposuction işlemi, alınacak yağ miktarına ve yapılacak bölgeye göre 1 ila 6 saat arasında değişiyor. Operasyon sonrası yaklaşık 3-4 hafta özel korse giyilmesi, ödemi azaltıp iyileşmeyi hızlandırır.

Sadece Yağ Hücrelerine Müdahale Ediliyor

Vaser teknolojisinde ultrasonik enerji sadece yağ hücrelerini hedef alıyor. Yağ hücrelerinin, çevresindeki dokulardan (damar, sinir ve bağ dokusu) nazik bir şekilde ayrılması sağlanıp çevre dokularda hasar oluşması engelleniyor. Bu nedenle ameliyat sonrası kanama, morarma ve ağrı gibi semptomlar minimum seviyede oluyor. Bu enerji teknolojisi, uygulandığı bölgelerde klasik yöntemlere göre daha homojen yayılıyor. Böylelikle yüzeysel bölgelere uygulanan vaser liposuction işleminde cilt düzensizlikleri de engellenmiş oluyor.

Etkili Olduğu Bölgeler

Vaser liposuction ile hem kadınlarda hem de erkeklerde etkili sonuçlar alınabiliyor. Oldukça popüler olan bu uygulama kadınlar arasında özellikle basen, bel, iç bacak ve karın gibi yağların zor verildiği bölgelerde popülerdir. Erkeklerde ise özellikle jinekomasti için sıkça tercih edilen vaser liposuction bel ve karın bölgesi yağlanmalarında da talep görüyor.

Operasyon Sonrası Süreç

Ameliyat sonrası ise kişilere 3 veya 4 hafta süreyle korse giydirilmesi gerekiyor. Sıkılaşma için katmanlar arasında ödem toplanmasının önüne bu şekilde geçiliyor. Bu sayede çatlaklar azalıyor, daha düzgün ve sıkı bir cilt yapısı elde edilmiş oluyor. Ameliyat sonrası yürüyüş ve hafif fiziksel aktiviteler ise 2-3 gün sonra yapılabiliyor. Daha sonra 2-3 hafta içerisinde normal spora başlanabiliyor. Bu işlemlerin tatile olan etkisi ise kişiden kişiye değişiyor. Genel olarak 8 haftadan önce güneşlenilmemelidir. Fakat 2-3 hafta sonra güneşlenme olmadan hastalar denize girebiliyor. Hatta bol bol yüzmek, liposuction işlemleri sonrasında oldukça faydalıdır.

Kaynak: Ayşen Bilge Sezgin

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