Yüz bölgenizde deformasyon ve yaşlanma belirtileri varsa kendi kök hücrenizle gençleşmeniz mümkün...

Özellikle yüz bölgesinde yaşanan yaşlanma belirtilerine, bölgesel yağlanma olan alandan alınarak hazırlanan kök hücreden zengin yağ enjeksiyonu, yüz güldürücü sonuçlar veriyor.



Estetik International Sağlık Grubu kurucusu Op. Dr. Bülent Cihantimur, ”Vücudumuzun farklı bölgelerine yerleşen bölgesel yağlanma, bir sorun, istenmeyen bir durum olarak düşünülse de, aslında bu yağları fırsata çevirmek mümkün. Çünkü bu yağların içerisinde muazzam bir yaşam kaynağı olan kök hücreler bulunuyor. Bunun yanı sıra, bu yağlar, muhteşem bir dolgu malzemesi. Zaman içinde özellikle yüz bölgesinde yaşanan deformasyon ve yaşlanma belirtilerine karşı da en büyük yardımcımız. Üstelik en doğal yüz gençleştirme formülünü de bu yağlardan elde ediyoruz çünkü kullanılan dolgu malzemesi sizin yağınız, yapay, suni bir şey değil” diyor.

Kök hücreden gelen gençlik sırrı

“Özellikle karın ve basen bölgelerine depolanan yağları yüz gençleştirme uygulamalarında kullanabiliriz. Öncelikle hastanın istenmeyen yağlarını Cihantimur Yağ Transfer tekniği ile alıyoruz. Bu teknik sayesinde transfer edilen yağ hiç hava almadan diğer bölgeye nakledildiği için, içerisindeki kök hücrelerin yaşama ve transfer edildiği alanda etkinliğini gösterme kapasitesi eksilmeden devam ediyor” diyen Cihantimur, sadece yüz bölgesine değil, işlemin dolgu ihtiyacı olan her yere yapılabileceğini söylüyor.

Örümcek Ağı Estetiği ile gençlik

İşlemin Örümcek Ağı estetiği ile kombine edilebileceğini de söyleyen Cihantimur, ”Özellikle yüz bölgesinde önce Örümcek Ağı estetiği ile yüzdeki form kaybını toparlıyoruz ve yine aynı operasyon dahilinde, yağ transferi uygulamasını yapıyoruz. Bu haliyle aslında hastanın yağlarını ihtiyacı olan yerlere dağıtıyoruz diyebiliriz. Elmacık kemikleri, dudaklar, kısaca yüze muazzam bir kontür uygulaması bu şekilde sağlanabiliyor. Hem hasta bölgesel yağından kurtuluyor, hem de yüzünde kök hücrenin tüm avantajlarını hissederek belirgin bir gençleşme yaşıyor. Bölgesel yağlar bu sebeple gerçek anlamda yüzünüzü güldürebilir” diyor.