Estetik
operasyonların yapılması için önerilen bazı dönemler vardır. Örneğin;
nisanda meme, liposuction ve karın; ağustosta burun, yüz germe, yağ
enjeksiyonu operasyonları yapılabilir. Peki ya yaz mevsimi? Kesinlikle
mi bıçak altına yatamıyoruz yaz aylarında? Üzülmeyin! Sere serpe açılıp
saçıldığımız sıcak havalarda nispeten hafif denebilecek izsiz
operasyonlar yaptırmak mümkün. Zaten estetik cerrahideki gelişmelerin
bütün amacı da hastaları hastanede yatırmadan daha çabuk evlerine
yollamak. Yani günübirlik cerrahi, daha az izli ameliyatlar ve daha
doğal sonuçlar elde etmek.
Cosmed Estetik Plastik Cerrahi Merkezinin
sahibi Dr. Nazım Çerkeşe göre yaz aylarında estetik yapılmaz diye bir
kural yok, sadece yapılan estetik operasyonların yoğunluğu değişiyor.
Örneğin; yaz aylarında liposuction ameliyatlarında azalma olduğunu
söyleyen Dr. Nazım Çerkeş, bunun sebebini cildin daha pürüzsüz bir
şekilde yerleşmesine yardımcı olmak amacıyla 2-3 hafta giyilen elastik
korseye bağlıyor. Aksi taktirde operasyonla ilgili hiçbir sakınca
olmadığını vurguluyor. Yaz aylarında yapılacak operasyonlarla ilgili
hastaların en sık sorduğu soruların başında, sıcakların anesteziyi
olumsuz etkileyip etkilemediği geliyor. Dr. Çerkeş, yazın ya da kışın
anestezi almak arasında bir fark olmadığını söylüyor. Sonuç olarak yaz
aylarında estetik plastik cerrahi operasyonların yapılmasında bir
sakınca yoktur. Kaldı ki okulların tatil olması nedeniyle öğrencilerin
ve yurtdışından yaz tatili için Türkiyeye gelen, gerek Türk gerekse
yabancı turistlerin estetik cerrahi operasyonlar için bu dönemi tercih
ettikleri de söylenebilir. Buna bağlı olarak ameliyatların, sonbahar
aylarına oranla yaz aylarında daha fazla yapıldığını bile söyleyebiliriz
diyor Dr. Çerkeş.