Sezon açılıncaya kadar idare etmeniz için!

Estetik operasyonların yapılması için önerilen bazı dönemler vardır. Örneğin; nisanda meme, liposuction ve karın; ağustosta burun, yüz germe, yağ enjeksiyonu operasyonları yapılabilir. Peki ya yaz mevsimi? Kesinlikle mi bıçak altına yatamıyoruz yaz aylarında? Üzülmeyin! Sere serpe açılıp saçıldığımız sıcak havalarda nispeten hafif denebilecek izsiz operasyonlar yaptırmak mümkün. Zaten estetik cerrahideki gelişmelerin bütün amacı da hastaları hastanede yatırmadan daha çabuk evlerine yollamak. Yani günübirlik cerrahi, daha az izli ameliyatlar ve daha doğal sonuçlar elde etmek.Cosmed Estetik Plastik Cerrahi Merkezinin sahibi Dr. Nazım Çerkeşe göre yaz aylarında estetik yapılmaz diye bir kural yok, sadece yapılan estetik operasyonların yoğunluğu değişiyor. Örneğin; yaz aylarında liposuction ameliyatlarında azalma olduğunu söyleyen Dr. Nazım Çerkeş, bunun sebebini cildin daha pürüzsüz bir şekilde yerleşmesine yardımcı olmak amacıyla 2-3 hafta giyilen elastik korseye bağlıyor. Aksi taktirde operasyonla ilgili hiçbir sakınca olmadığını vurguluyor. Yaz aylarında yapılacak operasyonlarla ilgili hastaların en sık sorduğu soruların başında, sıcakların anesteziyi olumsuz etkileyip etkilemediği geliyor. Dr. Çerkeş, yazın ya da kışın anestezi almak arasında bir fark olmadığını söylüyor. Sonuç olarak yaz aylarında estetik plastik cerrahi operasyonların yapılmasında bir sakınca yoktur. Kaldı ki okulların tatil olması nedeniyle öğrencilerin ve yurtdışından yaz tatili için Türkiyeye gelen, gerek Türk gerekse yabancı turistlerin estetik cerrahi operasyonlar için bu dönemi tercih ettikleri de söylenebilir. Buna bağlı olarak ameliyatların, sonbahar aylarına oranla yaz aylarında daha fazla yapıldığını bile söyleyebiliriz diyor Dr. Çerkeş.