Meme ucunuz sanki biraz geniş mi? Peki göbek
deliğinize hiç dikkat ettiniz mi? Ya olması
gerektiği yerde değilse?
Biraz aşağıda ya da daha
yukarıda duruyor olabilir. Belki de şimdiye
kadar hiç dikkatinizi çekmemişti. Ama biliyor
musunuz ki, estetik dünyası, mememizin
ucundan göbek deliğimize kadar, memnun
olmadığımız her yeri değiştirebileceğimiz noktaya ulaştı. Bellaplast
Estetik Merkezi Kurucusu Estetik Cerrah Ayşen Bilge Sezgin’den
son dönemdeki ekstrem estetikler hakkında bilgi aldık.
Bir kadın, neden meme ucu estetiği yaptırmak ister?
Kadınlar, genellikle kalıtımsal veya sonradan olma deformasyonlar
ve meme ucunun şeklinin bozulması durumlarında tercih
ediyorlar. Meme ucu doğumsal olarak içeri gömük veya asimetrik
de olabiliyor. Kadınlarda en sık görülen deformite; meme ucunun
kilo alıp verme, emzirme veya enfeksiyon gibi durumlar sonrası
gelişen şekil bozukluğu ve aşağıya doğru sarkık olması. Aslında
meme ucu deformasyonları genellikle tek başına olmaz; memenin
kendisinin de deformasyonu söz konusudur. Nadiren meme
normal olup meme başı deforme olur.