Yaz geldi estetikler ‘uç’tu!

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Estetik anlayışımız her geçen gün değişiyor.

Meme ucunuz sanki biraz geniş mi? Peki göbek deliğinize hiç dikkat ettiniz mi? Ya olması gerektiği yerde değilse?

Biraz aşağıda ya da daha yukarıda duruyor olabilir. Belki de şimdiye kadar hiç dikkatinizi çekmemişti. Ama biliyor musunuz ki, estetik dünyası, mememizin ucundan göbek deliğimize kadar, memnun olmadığımız her yeri değiştirebileceğimiz noktaya ulaştı. Bellaplast Estetik Merkezi Kurucusu Estetik Cerrah Ayşen Bilge Sezgin’den son dönemdeki ekstrem estetikler hakkında bilgi aldık.



Bir kadın, neden meme ucu estetiği yaptırmak ister?

Kadınlar, genellikle kalıtımsal veya sonradan olma deformasyonlar ve meme ucunun şeklinin bozulması durumlarında tercih ediyorlar. Meme ucu doğumsal olarak içeri gömük veya asimetrik de olabiliyor. Kadınlarda en sık görülen deformite; meme ucunun kilo alıp verme, emzirme veya enfeksiyon gibi durumlar sonrası gelişen şekil bozukluğu ve aşağıya doğru sarkık olması. Aslında meme ucu deformasyonları genellikle tek başına olmaz; memenin kendisinin de deformasyonu söz konusudur. Nadiren meme normal olup meme başı deforme olur.



