Yüz profilinde alın ve çene çok önemli

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Bugüne kadar ‘alından öpme ayrılık getirir’,‘çok konuşma çenen düşer’ gibi birçok söylemle alnın ve çenenin önemini anlayamadık. Oysa uzmanlara göre bizim hafife aldığımız alın ve çene bölgesi aslında güzelliğin en gizemli ayrıntıları!

Aynanın karşısına geçtiğimizde en çok dudağımıza, gözümüze, kaşımıza baksak da aslında güzelliğin yolunun bunlardan değil alından ve çeneden geçtiğini hiç düşündünüz mü? Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Karaca bunun böyle olduğunu şu sözleriyle anlatıyor: “Yüz profilinde alın ve çene çok önemli. Mesela bombe bir alın özellikle kadınlarda güzel bir görünüm yaratıyor. Bu nedenle de çok fazla isteniliyor. Çünkü bombe alın sadece genç insanların sahip olduğu bir özellik. Alnı bombe birini gördüğümüzde bilinçaltımız direkt olarak karşımızdaki kişinin genç olduğu mesajını alıyor. Dikkat ederseniz bebeklerin hepsinin alnı bombedir, genç kızların da aynı şekilde... Fakat maalesef yirmi yaşından itibaren alın bombeliğimizi yitirmeye başlıyoruz.”



Yüzle orantılı bir çene kişiyi daha çekici ve karizmatik gösteriyor. İş hayatında da bu kişilerin ilk bakışta daha zeki olduğu algısı ortaya çıkabiliyor!



Küçük çene büyük yaş

Yüzde fazla dikkat çekmediğini düşündüğümüz çene de aslında yaşı ele veren bölgelerden biri olarak kabul ediliyor. Özellikle küçük çene kişiyi daha yaşlı gösterebiliyor. Dr. Mustafa Karaca, “Küçük çene kişiyi yaşlı gösteren bir şey ama çenenin geride olması daha da kötü bir etkiye sebep oluyor. Yüzle orantılı bir çene kişiyi zeki gösteriyor. Geride bir çeneyse tam tersi... Çenesi geride olan insanların profil fotoğraflarını çeşitli bilgisayar programları aracıyla büyüttüğümüzde ve yan yana koyduğumuzda kişi kendisi de bunu fark ediyor” diyor. Aslında bu algı çocukluğumuzdan beri izlediğimiz komedi filmlerinde, karikatürlerde veya çizgi filmlerde zeka seviyesi düşük olan bazı karakterlerin çenesinin geride çizilmiş olmasından da kaynaklanıyor olabilir.



Gençlik=Alın

Peki genç bir alın yapısına sahip değilseniz ne olacak? Yaşlı göstermek bir kader olmadığına göre çözümü için estetik yöntemlere başvurabilirsiniz. Dr. Mustafa Karaca, alın bombeliğini yaratmanın en kolay yollarından birinin yağ enjeksiyonu olduğunu söylüyor. Kişinin kendi yağ dokusunun o bölgeye nakliyle alnı kişinin çocukluk döneminde olduğu gibi bombe hale getirip burnunu daha kavisli göstermek mümkün.



Kavisli burunun da suçlusu çene!

Çenenin geride olması ve küçük olması burnu olduğundan çok daha büyük gösteriyor. Dr. Mustafa Karaca, “Mesela burun büyüklüğü fazla olmayan bir insanda yüzüne uygun burun yapabilmek için burnu çok fazla küçültmek zorunda kalabiliyorsunuz. Bu da pek çok komplikasyonlara ve doğal olmayan bir burun yapılmasına sebep olabiliyor. Bu kişilerde yağ dokusu nakliyle çene ucunun hafifçe büyütülmesi burnun çok fazla küçültülmesi ihtiyacını ortadan kaldırabiliyor. Böylece daha doğal bir burun yapılabiliyor. Yani burun estetiğinde aslında en önemli iki faktör alın ve çene. Bunları es geçmemek gerekiyor” diyor.

Aynı şekilde kavisli burun çoğu kadında güzel durur fakat alın bombeliği yetersiz olan kadınlarda eğer bu fark edilmezse burnunu kavisli göstermek için gereğinden fazla kavis vermeye çalışılabiliyor. Bu da aşırı kavisli, kötü görünümlü bir buruna sebep olabiliyor. Bunun yerine alına bir miktar da bombe verilmesi çok hafif kavisli burnu olduğundan daha kavisli ve daha çekici gösterebiliyor.



Boyun bölgesi

Yaşlılığı ele veren en önemli bölgelerden biri de alın ve çeneyi tamamlayan boyun bölgesi. Dr. Mustafa Karaca çok az bilinse de aslında boyuna da botoks yapılabildiğini belirtiyor. Botoks uygulaması boynun çok daha genç görünmesini sağlayabiliyor. Özellikle yaşla beraber bazı mimik hareketlerinde boyunda gergin bantlar oluşuyor. Karaca, "Bu kırışıklıklara platisma denilen boyun derisinin altında boylu boyunca uzanan bir kas sebep oluyor. Genç yaşlarda bu bantlar oluşmaz fakat yaşla beraber platismanın aktivitesindeki bazı bozukluklar o bölgede çirkin görünümlü bantlar oluşumuna sebep olabiliyor. Botoks bunlar için etkili tedavi sağlayabiliyor” diyor. Onun dışında botoks boynun daha geniş ve daha gergin görünmesi için de yapılabiliyor. Mikro botoks uygulaması yapılabileceği gibi boyundaki oturmuş kırışıklıkların altına dolgu da yapılabiliyor. Boyuna yapılan botoksun yüze göre çok daha az riski bulunuyor. Çene eğer gerideyse kulaktan çene ucuna doğru ölçüldüğünde mesafe az olacağı için boyun bölgesindeki yumuşak doku da çok daha kısa bir bölgede toplanıyor ve orada gıdık oluşturabiliyor. Bu soruna sahip kişilerde yani çenesi geride ve gıdığı olan insanlarda hiç gıdığa müdahale etmeden sadece çene büyütüldüğünde gıdığın düzelmesi de mümkün. Çene olması gerektiği mesafede olduğu halde yine de gıdık varsa o bölgeye yapılan liposuction da çok iyi sonuçlar verebiliyor.