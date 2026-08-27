Eylül ayı şanslı saç kesim günleri

Gürleşme, Kalınlaşma ve Kırık Arındırma Günleri

Saçlarınız dökülüyorsa, ince telliyse ya da hacimsizliğinden şikayetçiyseniz, amacınız hızlı uzamaktan ziyade saç teli kalitesini artırmak olmalıdır. Bunun için en ideal zaman Dolunay dönemi ve takip eden ilk günlerdir.

En Şanslı Günler: 24 - 26 Eylül 2026 (Dolunay Fazı)

Astrolojik Etki: Koç burcundaki Dolunay enerjisi, canlılığını kaybetmiş saçlara güç kazandırmak ve kırıklardan tamamen arınmak için mükemmel bir zamandır. Bu günlerde yapılan kesimler saçların daha gür ve hacimli çıkmasını sağlar.