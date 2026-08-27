Eylül ayı şanslı saç kesim günleri
Güzellik ritüellerini ayın döngülerine ve astrolojik takvime göre ayarlamak, saçların çok daha sağlıklı, gür ve hızlı uzamasını sağlayan kadim bir gelenektir. Ay’ın çekim gücü tıpkı denizlerdeki gelgitler gibi vücudumuzdaki sıvı dengesini ve dolayısıyla kıl köklerini de doğrudan etkiler. Peki, eylül ayında şanslı saç kesim günleri ne zaman?
Ağustos ayının sonunda yaşanan Balık burcundaki Ay tutulmasının ardından, eylül ayında saçlarınıza yapacağınız doğru bir dokunuş hem imajınızı tazeleyecek hem de saç tellerinize canlılık katacaktır. İşte Eylül 2026 ay takvimine göre saç kestirmek, bakım yapmak ve hacim kazanmak için en şanslı günler...
Hızlı ve Sağlıklı Uzama İçin Kesim Günleri
Saçlarınızın kestirdikten sonra ışık hızında ve sağlıkla uzamasını istiyorsanız, Büyüyen Ay (İlkdördün) evresini tercih etmelisiniz. Bu dönemde yapılan kesimler kıl köklerini uyarır ve saçın uzama hızını artırır.
En Şanslı Günler: 12 - 19 Eylül 2026
Astrolojik Etki: Ay'ın Terazi ve Akrep burçlarında büyüdüğü bu tarihler, saçların hem estetik olarak daha parlak görünmesini hem de güçlü bir şekilde uzamasını destekler.
Gürleşme, Kalınlaşma ve Kırık Arındırma Günleri
Saçlarınız dökülüyorsa, ince telliyse ya da hacimsizliğinden şikayetçiyseniz, amacınız hızlı uzamaktan ziyade saç teli kalitesini artırmak olmalıdır. Bunun için en ideal zaman Dolunay dönemi ve takip eden ilk günlerdir.
En Şanslı Günler: 24 - 26 Eylül 2026 (Dolunay Fazı)
Astrolojik Etki: Koç burcundaki Dolunay enerjisi, canlılığını kaybetmiş saçlara güç kazandırmak ve kırıklardan tamamen arınmak için mükemmel bir zamandır. Bu günlerde yapılan kesimler saçların daha gür ve hacimli çıkmasını sağlar.
Modelini Uzun Süre Koruma Kesimleri
Kısa saç, bob kesim veya kahkül kullanıyorsanız ve saçınızın şeklinin hemen bozulmasını/hızlı uzamasını istemiyorsanız Küçülen Ay evresini seçmelisiniz. Bu dönemde kesilen saç biçimini uzun süre muhafaza eder.
En Şanslı Günler: 1 - 7 Eylül ve 28 - 30 Eylül 2026
Astrolojik Etki: Kökleri sağlamlaştırır, şeklin kalıcılığını artırır.