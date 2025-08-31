Eylül ayında deneyebileceğiniz jel tırnak modelleri
Yazın enerjik ve parlak renklerine veda edip, sonbaharın o yumuşak ve zarif dokusuna geçiş yaptığımız eylül ayı, tırnak modası için adeta bir geçiş mevsimi. Henüz koyu tonlara dalmadan, yavaş yavaş sonbahar esintilerini taşıyan tasarımları denemenin tam zamanı...
Bu sezon toprak tonları, bordo ve üzerine 3D desenleri tırnaklarda çok göreceksiniz. İşte eylül ayında kombinlerinizle uyum sağlayacak jel tırnak fikirleri...
Credit: Pinterest @NailsGelnägel
Credit: IG: @ _ivynailart
Credit: Pinterest @Annette Surfer