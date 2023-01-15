Geleceğe dönüş estetik trendleri

Yazı: Nilgün Yıldız Konakcı

Elele arşivinden

Dolgun dudaklar, bugün olduğu kadar 2032 yılında da beğenilecek mi? Bugün daha ince görünmek için yaptırdığımız operasyonlar, belki de bir 10 yıl sonra sadece bir iğneyle gerçekleşecek. Zamanın hızıyla -belki de en yakın- yarışan estetik teknolojileri, gelecek yıllarda hangi hızla ve nasıl değişecek merak ediyoruz. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Reha Yavuzer, önümüzdeki yıllarda dünyadaki estetik trendlerinde ciddi değişimler olacağını söylüyor.

DİJİTALİZASYON

Dijitalizasyon, dünya estetik trendlerindeki değişimlerden biri. Prof. Dr. Reha Yavuzer: “Hepimiz güzellik, estetik ve iyilik hali açısından kendimize biraz daha düşkünüz. Bu durum, kliniklerin bu konuda artık çok daha donanımlı olması gerektiğini gösteriyor. Örneğin ben ve ekibim, uzun zamandır birçok alanda yapay zekayı kullanıyoruz. Bu sayede güzelliğe check-up yapabiliyoruz. Çünkü hastalar bunu talep ediyorlar ve uzun dönemli bir planlama istiyorlar. Bu aşamada da vücuttaki antioksidanlar, vitaminler, mineraller ve bunların damardan verilmesi devreye giriyor” diyor.

Dijital yapay zeka ve özel bir aplikasyon yardımı ile yüzün altın oranları ve açıları ölçülüyor. Kişiye ait en ideal oran ve açılar tespit edilerek öneriler oluşturuluyor. Bunun yanında duygusal yaş ve görüntü tespit edilerek yüzdeki yorgun, kızgın, üzgün gibi olumsuz ifadeleri azaltmak da mümkün oluyor. Tüm bu değerlendirmeler yapılacak işlemlerde karar mekanizmasını çok daha kolay hale getiriyor. Teknolojinin estetik değerlendirmede kullanımı başarıdaki en önemli etken. Sadece gözle yapılan muayenelerin ve değerlendirmelerin sonuna geldiğimiz bir çağı yaşıyoruz.

Z KUŞAĞI ANA TÜKETİCİ OLUYOR

Yapılan çalışmalara göre, bugün beş yaşında olan çocukların yüzde 80’i 100 yaşının üzerini görecek. Yavuzer: “Bu, daha uzun yıllar hayatta kalacağımız anlamına geliyor. O nedenle hem dış görsel olarak, hem de iç yapı olarak daha iyi olmamız gerekiyor. Yeni kuşaklar bu bilince daha hızlı varırken, daha akıllı ve daha duyarlılar. Z kuşağının estetikte ve uzun yaşam konusunda ana tüketici olduğu görülüyor. Alfa denilen son kuşağın ise daha da hızlı bir şekilde bu sektörün içine gireceğini görüyoruz” diyor.



“Yeni neslin hedefi daha uzun, daha sağlıklı ve daha genç görünümlü bir yaşam. Bu süreçte istenilen ise başka birine benzemek yerine, olabilecek en iyi görünüme ulaşmak ve bunu en uzun süre korumak oluyor.”

DEĞİŞİM ARZUSU ESKİSİ KADAR ÇOK DEĞİL

Artık eskisi gibi bir değişim arzusu yok. Örneğin eskiden Uzak Doğulular, Batılı tarzda göz kapağı ya da burun isterdi. Ama artık bunu görmediklerini söyleyen Yavuzer: “İnsanlar etnik kimliklerine sahip çıkıyor ve etnik kimliğin güzel bir şey olduğu ve bunu taşımaları gerektiği bilinci ortaya çıkmış durumda. Artık herkes kendinin en güzeli olma yolunda gidiyor” diyor.

KİŞİYE ÖZEL ÜRETİM ÖN PLANDA

Kişiye özel estetik üretimi ise giderek ön plana çıkıyor. Yapay zeka ile yapılan analizler yardımıyla öncelikle hangi ihtiyaçların olduğu belirleniyor. Ardından kişinin genetik özellikleri, etnik kimliği, yaşı ve kültürel olarak kurmak istedikleri ile birlikte kişiye özel bir planlama gerçekleştiriliyor. Bu planlama ile tamamen özelleştirilmiş bir güzellik yolculuğu başlıyor. Bu yolculukta kimi zaman cerrahi işlemler kimi zaman cerrahi dışı işlemler bir arada yapılıyor. Ana hedef ise kişiyi değiştirmek değil, kişinin kendisine ait en iyi versiyonunu oluşturmak.

Cerrahi işlemlerde burun ameliyatları, göz çevresi, kaş kaldırma, göz kapağı ameliyatı, çene ameliyatı en çok tercih edilen ve uygulanan ameliyatlar. Artık bu ameliyatlarda yapay, çok frapan görüntüler tercih edilmiyor. Kişinin kendi özelliklerini taşıdığı ve çok daha doğal sonuçları ortaya koyan yöntemler tercih ediliyor.

Prof. Dr. Reha Yavuzer: “Göz çevresi ve kaş uygulamaları için de aynı şeyler geçerli. Son üç yıl içerisinde aşırı kalkık kaş ve göz kenarları daha çok tercih edilirken; şimdilerde bu frapan gece makyajı tarzında duran duruşlardan uzaklaşılıp daha saf, sevimli ve masum görüntülere doğru bir dönüş var” diyor.

CERRAHİ DIŞI İŞLEMLER

Cerrahi dışı işlemlerde, yüksek lazer teknolojileri estetiğin olmazsa olmazı durumda. Bu teknolojiler arasında cilt altının sıkılaştırıldığı, yeni kolajen üretiminin arttırıldığı yöntemler dikkat çekiyor. Kök hücre ve egzozom enjeksiyonları ise güzelliğin anahtarı olarak karşımıza çıkıyor.

Yavuzer, “Dışarıdan dolgu uygulamalarından aldığımız desteğin bir kısmını artık bireyin kendi dokularının üretimini arttırma ile yer değiştirtiyoruz” diyor ve ekliyor: “Yani kısaca teknolojiyle bireye kendi dolgusunu üretme fırsatı veriyoruz. Artık göründüğümüz yaş, gerçek yaşımız haline geldi. Deri yaşının önemi kaçınılmaz. Bu nedenle deri sağlığının arttırıldığı hem içerden hem dışardan takviye uygulamaları çok önemli. Sistemik verilen takviyeler sadece cilt sağlığını değil aynı zamanda beden sağlığını da güçlendiriyor. Deri altına yapılan enjeksiyonlar ise deri sağlığını daha iyi hale getirmekte, daha canlı daha parlak ve daha diri bir cilde sahip olmamızı sağlamakta” diyor. Takviye edici ürünlerse hiç olmadıkları kadar ön planda. Deri altına verilen ve damardan verilen takviyelerde vitaminler, proteinler, mineraller, antioksidanlar ve biyoortam dengeleyiciler kullanılıyor. Tüm bunlarda kullanılacak ürünün kalitesi, markası, veriliş miktarı ve şekli ise çok önemli. Bu ürünlerin bilinçsiz bir şekilde tüketilmesi fayda yerine zarar bile verebiliyor. Planlamanın mutlaka konunun uzmanı bir hekim tarafından oluşturulması ve uygulamalarda büyük bir titizlikle yol kat edilmesi önemli.

BİYOSTİMÜLASYON NEDİR?

Biyostimülasyon, kişinin kendisine kolajen üretimi açısından verilen uyaranlar ile kolajen üretimin arttırılması uygulaması. Bu işlemde enjeksiyon ve enerji bazen de her ikisi kullanılıyor. Değerlendirmede cinsiyet, yaş ve yapay zekaya bakılarak; hangi tip biyostimülasyon yapılacağına ve kaç seansa ihtiyaç olduğuna karar veriliyor. Uzayan yaşam süresinde biyostimulasyon gerçek bir tedavi olarak karşımıza çıkıyor.