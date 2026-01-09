Gigi Hadid'in iddialı yeni imajı: Bal sarısına veda
Gigi Hadid, uzun yıllardır kullandığı bal sarısı saçlarından vazgeçerek imajını tazeledi. Saç tasarımcısı Dimitris Giannetos tarafından 'mat siyah mini bob' olarak adlandırılan bu yeni kesim, süpermodelin 2021 Met Gala’daki vişne kızılı görünümünden sonraki en dikkat çekici stil değişikliği oldu...
Yıllardır görmeye alıştığımız bal sarısı saçlarına veda eden Gigi Hadid, perşembe günü herkesi şaşırtan radikal bir dönüşüme imza attı! İşte detaylar...
Süper modelin yeni imajını, saç tasarımcısı Dimitris Giannetos, bir çekim kulisinden çarpıcı karelerle Instagram’da yayınladı.
2026'NIN MAT SİYAHI: Z KUŞAĞININ HAVALI MODERN TARZI
Bu değişimin perde arkasını InStyle dergisine anlatan Dimitris Giannetos, tonun özellikle kızıl yansıma barındırmayacak şekilde tasarlandığını belirtti. Giannetos, "Farklı bir şey yapmak istedik, Gigi’nin daha önce hiç denemediği bir şey" dedi ve ekledi: Mat siyah, 2026’nın yeni siyahı. Bu, Z kuşağının havalı ve modern tarzını yansıtıyor...
HAVALI VE MODERN KESİM: MİNİ BOB
Dimitris Giannetos, "Mini bob; havalı ve modern bir kesim. Saçınızı kulağınızın arkasına atarak oynayabilir veya yüzünüzü çevreleyen tutamlar bırakabilirsiniz. Hem çok yeni hem de zahmetsiz bir şıklık sunuyor" diye ekledi.
