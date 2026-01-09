Gigi Hadid'in iddialı yeni imajı: Bal sarısına veda

2026'NIN MAT SİYAHI: Z KUŞAĞININ HAVALI MODERN TARZI

Bu değişimin perde arkasını InStyle dergisine anlatan Dimitris Giannetos, tonun özellikle kızıl yansıma barındırmayacak şekilde tasarlandığını belirtti. Giannetos, "Farklı bir şey yapmak istedik, Gigi’nin daha önce hiç denemediği bir şey" dedi ve ekledi: Mat siyah, 2026’nın yeni siyahı. Bu, Z kuşağının havalı ve modern tarzını yansıtıyor...

Credit: @gigihadid