Gün boyu pratik koruma: Makyajı bozmayan stick güneş kremleri
Yaz aylarında cildimizi UV ışınlarından korumanın altın kuralı, güneş kremini her 2-3 saatte bir tazelemek. Ancak birçoğumuz için gün içinde, hele ki özenle yaptığımız makyajın üzerine likit bir güneş kremini dairesel hareketlerle yeniden uygulamak tam bir kabusa dönüşebiliyor. Burada devreye stick güneş kremleri giriyor...
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Çantanıza atıp çıkabileceğiniz, aynaya bile bakmadan saniyeler içinde uygulayabileceğiniz ve en önemlisi makyajınızı yerinden oynatmayacak stick güneş koruyucuları bir araya getirdik...
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Round Lab Birch Juice Moisturizing Sun Stick
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Holika Holika Aloe Cooling Sunscreen Stick
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SKIN1004 Madagascar Centella Hyalu-Cica Silky-Fit Sun Stick