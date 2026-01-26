Güney Kore'den son trend: Barkod desenli tırnaklar
Güzellik dünyasına yön veren Güney Kore, tırnak sanatında (nail art) çıtayı bir kez daha alışılmadık bir noktaya taşıdı. Taşlı, abartılı ve çok renkli tasarımların yerini bu kez şaşırtıcı bir sadelik alıyor: Barkod desenli tırnaklar...
Bir sonraki tırnak tasarımınızın ne olacağına karar veremiyorsanız, size yeni bir trend önerelim: barkod tırnaklar. Bu trendi sadece "çizgili oje" olarak tanımlamak haksızlık olur. Çünkü Seul’deki tırnak sanatçıları, bu tasarımı tırnak yapısına göre matematiksel bir hassasiyetle uygulayarak, parmak uçlarında modern bir sanat eseri yaratıyor...
Credit: Pinterest @wddr1995
Credit: Pinterest @skz_nextdoor
Credit: Pinterest @lilyrandolph11
Credit: Pinterest @nailmiya