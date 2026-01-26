Güney Kore'den son trend: Barkod desenli tırnaklar

Bir sonraki tırnak tasarımınızın ne olacağına karar veremiyorsanız, size yeni bir trend önerelim: barkod tırnaklar. Bu trendi sadece "çizgili oje" olarak tanımlamak haksızlık olur. Çünkü Seul’deki tırnak sanatçıları, bu tasarımı tırnak yapısına göre matematiksel bir hassasiyetle uygulayarak, parmak uçlarında modern bir sanat eseri yaratıyor...

Credit: Pinterest @wddr1995