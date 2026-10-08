Hande Erçel’in ilham veren ikonik saç stilleri
Türk televizyon dünyasının ve moda sahnesinin en çok takip edilen isimlerinden Hande Erçel, güzellik rüzgarını estirmeye devam ediyor. Rol aldığı projelerdeki imajlarından kırmızı halı görünümlerine kadar her tercihiyle trend yaratan ünlü oyuncu, saç stillerinde de doğal ama iddialı dokunuşlarıyla öne çıkıyor.
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Karakteristik yüz hatlarını ve parlak saçlarını en doğru modellerle öne çıkaran Erçel'in gardırobundaki vazgeçilmez saç stillerini mercek altına aldık...
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Jennifer Lopez tarzı
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Kaküllü yarım toplu saç
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Çabasız topuz