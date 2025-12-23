Hem hızlı uzayan hem de kırılmayan tırnaklar için 5 yöntem

1. Limon ve Zeytinyağı ile "Çelik Zırh" Etkisi

Tırnakların hem kırılmamasını hem de hızla uzamasını sağlayan en güçlü doğal ikili budur. Zeytinyağı tırnağı derinlemesine besleyip esneklik kazandırırken (böylece darbelere karşı çatlamaz), limon ise tırnak plağını sertleştirir ve sararmaları önler.

Uygulama: Küçük bir kapta ılık zeytinyağı ve birkaç damla limon suyunu karıştırın. Haftada 3 kez, 10 dakika boyunca tırnaklarınızı bu karışımda bekletin.