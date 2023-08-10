İnsanlar botoksu çok mu erken yaptırıyor? İşte dermatologlara göre ideal botoksa başlama yaşı

İnsanların en çok aklındaki soruya dermatologlar cevap verdi. Botoks ne zaman yapılmalı? Botoks yaptırmaya en erken hangi yaşta başlanmalı? İşte akıllardaki başlıca sorulardan birini dermatologlar cevapladı...

Belki de en yaygın olanı, eğer ilgileniyorsanız, enjeksiyonlara başlamak için en uygun yaşla ilgili sorulardır. Bazıları, kişinin cildi sarkmaya başladığında, botoksun düzgün bir şekilde çalışması için çok geç olduğuna inanmaktadır. Diğerleri ise "önleyici botoksun bir efsane olduğunu varsaymaktadır.

Botoks yaptırmaya ne zaman başlanmalı?

Ansell, "Botoksa başlamak için tek bir yaş yoktur" dedi. "Kişiye göre değişir. Özellikle, hareketsizken kazınmış çizgiler görmeye başladığınızda - yani alnınızı kaldırmadığınızda veya gülümsemediğinizde, sadece karşıya baktığınızda bile oradalar - hafif botoksa başlamayı düşünmenin zamanı gelmiş demektir."

Motykie de benzer bir görüşe sahip. "Botoksa başlamak için ideal yaş, yaşlanma belirtileri göstermeye başladığınız zamandır" dedi. "Bu genellikle 30'lu yaşların sonu ve 40'lı yaşların başıdır." dedi.

Ansell, "Hastalarıma akrabalarına bakmalarını söylüyorum" dedi. "50'li, 60'lı ve 70'li yaşlardaki bu yetişkinlerde çok fazla güneş hasarı veya kırışıklık varsa, bu sizin de başınıza gelebilir. Burada çok fazla genetik faktör söz konusudur, bu nedenle cilt tipinizin ne olduğunu bilmek size yardımcı olabilir."

Miami merkezli plastik cerrah Dr. Carlos Wolf, "Kırışıklık ve yaşlanmayla ilgili olarak birine söyleyebileceğiniz en önemli şey güneşten kaçınmaktır" dedi. "Güneş kremi kullanın, cildi nemlendirmek için antioksidanlar ve hyaluronik asit kullanın. Güneş sizi daha yaşlı gösterdiği için dikkatli olmalısınız."

Peki genç yaşta botoks yaptırılmalı mı?

Motykie, "Potansiyel botoks hastalarının giderek gençleştiği bir trend görüyoruz ve ben bunun büyük bir hayranı değilim" dedi. "Geleneksel olarak, ilgilenenlerin çoğunluğu yaşlanma belirtileri göstermeye başladıkları için 40'lı ve 50'li yaşlardaydı, ancak şimdi daha genç yaşlarda daha yaygın hale geliyor". "Bu eğilime katkıda bulunan pek çok faktör var, özellikle de sosyal medyaya ve görsel olan her şeye olan bağımlılığımız. Fotoğraflara ve bir şeylerin görünümüne o kadar önem veriyoruz ki, objektifi kendimize çevirmemiz çok doğal. Ne de olsa kendi selfie'lerimizin özneleriyiz." dedi.

Tıp uzmanlarının da belirttiği gibi, 20'li yaşların başında, kırışıklıkların nadir görüldüğü bir dönemde Botoks yaptırmak pek de akıllıca bir fikir olmayabilir.

Ansell, "Eğer birisinin çizgileri ya da kırışıklıkları yoksa, sağlıklı bir cilde sahipse ve 20'li yaşlarının ortasındaysa, botoks yaptırmaya değeceğini sanmıyorum" dedi. Bazı dermatologlar kasların nispeten erken yaşlarda dondurulmasının derin çizgilerin oluşumunu engelleyebileceğini söylese de Wolf bu görüşe karşı çıkıyor. Ayrıca, yüzünüze çok fazla toksin enjekte etmek iyi bir fikir olmayabilir, bu da erken başlanırsa gerçekleşebilir. "Erken başlamanın olumsuz etkileri olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Botox'un kırışıklıkları düzeltmekten çok daha fazlası olduğu açık, bu da enjeksiyona başlama yaşını çok daha önemli hale getiriyor.

Botoksa ihtiyaç duymamak için ne yapabilirsiniz?

Uzmanlara göre, kırışıklıkların görünümünü ve potansiyel botoks ihtiyacını ertelemenin en iyi yolu uygun cilt bakımıdır. Motykie, güneşten kaçınmanın ve güneş kremi kullanmanın yanı sıra mikroiğnelemeye de övgüler yağdırıyor. Kolajen indüksiyon terapisi olarak da adlandırılan bu prosedür temel olarak cildin küçük iğnelerle tekrar tekrar delinmesini gerektirir. Cleveland Clinic'e göre bu işlem "akne izleri, çatlaklar veya kırışıklıklar gibi cilt sorunlarının görünümünü azaltmaya yardımcı olacaktır."

Motykie, "Yaşlandıkça cilt inceliyor, dolayısıyla kırışıklıklar sadece kas hareketlerinden değil, cildin incelmesinden de kaynaklanıyor," diye açıkladı. "Mikroiğneleme tek başına cildinizi kalınlaştırmaya yardımcı olabilir ve bu nedenle bu kırışıklıkların oluşmasını önleyebilir ve bence daha genç yaşlarda bu, hemen botoks ile başlamaktan daha tercih edilebilir bir yöntem olacaktır."