Kalıcı makyaj hakkında 3 soru 3 cevap

Kalıcı makyaj, özellikle son dönemde gündeme gelen bir uygulama. Kalıcı makyajda özel cihazlarla cilt altına pigment enjekte edilerek yapılıyor. Serpil Durmuş'un konuya ilişkin sorulara yanıtları şöyle:

Kalıcı makyaj öncesi

İşlem öncesi lokal anestezik kremler veya makineler kullanılarak bölgenin uyuşturulması sağlanır. Bu sayede ağrı hissinin en aza indirilmesi hedeflenir. Uygulama ortalama 1-2 saat sürer ve genellikle 1 ila 5 yıl arasında kalıcılık hedeflenir. Uygulamanın dayanıklılığı kişinin cilt tipine, güneşe maruz kalma sıklığına ve cilt bakım alışkanlıklarına göre değişir.

Kalıcı makyajın doğal görünmesi için ne yapılmalı

Kalıcı makyaj, kaşlar, göz kapakları, yanaklar ve dudaklar gibi birçok bölgeye kalıcı makyaj uygulanabilir.

Doğal bir görünüm elde edilebilmesi için birkaç önemli faktör vardır. Uzmanın deneyimi ve yetenekleri işlemde belirleyici rol oynar. Renk seçimi doğal bir görünüm için en önemli unsurdur. Cilt tonuna uygun ve fazla koyu olmayan tonlar tercih edilmelidir. İnce detaylara özen gösterilerek işlem yapılmalı, iyileşme süreci tavsiyelere uyularak beklenmelidir. Kişisel stilinize uygun bir tarz seçmek de unutulmamalıdır.

İşlem sonrası iyileşme sürecinde neler yaşanır?

İşlem sonrası bölgede hafif kızarıklık ve kabuklanma olabilir. İyileşme süreci kişiden kişiye değişebilir. Kalıcı makyaj işlemleri, tecrübeli ve uzman kişiler tarafından yapılmalıdır. Uygulayıcı seçiminde dikkatli olunmalıdır.

İşlem sonrası pigment rengi ilk günlerde daha belirgin olabilir, ancak zamanla doğal bir görünüm kazanır. Ayrıca cilt tipine ve rengine göre değişiklikler görülebilir.

Uygulama sonrası verilen bakım talimatlarına dikkat edilmelidir. Özellikle güneş koruması ve cilt bakımı önerilir.

Kalıcı makyaj uygulamaları, doğru ellerde yapıldığında güzellik rutininizi kolaylaştırabilir. Ancak uzman seçiminde titiz davranmak ve işlem sonrası bakımı aksatmamak önemlidir.

Kalıcı makyaj sildirilebilir mi?

Zamanla silinebilir yarı kalıcı uygulamalardır. İşlemi silmenin gerektiği çeşitli durumlar gelirse gerçekleştirilebilir. Silme işleminden 10 gün sonra yeni bir uygulama yapılabilir.