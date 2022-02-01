Karın germe ameliyatı nedir, nasıl yapılır? Kimlere uygulanır? 15 soruda karın germe ameliyatı

Aşırı kilo alıp vermeye bağlı olarak ya da hamilelik sonrasında karın bölgesinde sarkmalar yaşanabiliyor. Abdominoplasti olarak da bilinen bu ameliyat, sarkan karın derisinin fazlalığının alınarak gerilmesi ve düz bir şekilde yeniden şekillendirilmesini hedefleyen estetik cerrahi işlem olarak tanımlanıyor. Peki karın germe ameliyatı nedir, nasıl yapılır? Kimlere uygulanır? Yaş sınırı nedir? Ameliyattan sonra dikiş izi kalır mı? Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Defne Erkara, 15 soruda karın germe ameliyatı ile ilgili merak edilenleri anlattı.

Karın germe ameliyatı nedir?

Karın germe ameliyatı, karın derisinin bollaştığı durumlarda uzaklaştırılması ve oluşan bollaşmanın yok edilmesi işlemidir.

Karın germe ameliyatı kimlere yapılır?

Genellikle iki ya da ikiden fazla doğum yapan kişilerde karın bölgesinde oluşan deri bolluğu toplanmaz ve bollaşmış bir şişlik oluşur. Doğum sonrasında özellikle alt karın bölgesi ve karın kasları orta hatta yeteri kadar birleşmeyebilir. Bu nedenle de iç karın genişlemesi olur. Bu gibi kişilerde karın germe ihtiyacı meydana gelebilir. Karın germe ihtiyacı oluşabilecek diğer bir durumda ise 10 kilogramın üzerinde kilo alıp veren kişilerde karın bölgesindeki deri eskisi haline gelecek kadar toparlayamaz. Deri bolluğu fazla olan bu kişilerde fazla olan deri alınarak karın germe işlemi gerçekleştirilir. Bu kişilerin çoğunda kas dokusu gücü yeterli ise iç karını toplamaya yönelik herhangi bir işlem yapılması gerekmez. Kilo alıp veren kişilerin erkek veya kadın fark etmeksizin karın germe ihtiyacı olabilir.

Mini karın germe ve tam karın germe nedir?

Mini karın germe genellikle bir ya da iki kez doğum yapmış ama karın bölgesinde çok fazla deformasyon göstermeyen kişilerde yapılan işlemdir. Tam karın germede ise mini karın germeye göre daha fazla deri alınması gerekir ve ek işlemler yapılması gerekebilir.

Karın germe ameliyatı öncesi dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Karın germe ameliyatı işleminden önce mutlaka sağlık kontrolleri yapılmalıdır. Şeker, tansiyon, tiroit gibi kronik rahatsızlıklara sahip kişilerin bu hastalıkları hakkında kontroller yapılmalıdır. İlaçların tekrar düzenlenmesi uygun olur. İşlem için kan değerleriniz yeterli düzeyde olmalıdır. Basit bir hemogram testi yaptırmak ve pıhtılaşma testlerine bakmak en iyisi olacaktır. Sahip olunan kilo, karın germe ameliyatından daha iyi sonuç elde etmek ve daha kısa sürede iyileşmek için çok önemlidir. En iyi sonuçlar için vücudun ideal kilosuna sahip ya da yakın olmakta fayda vardır. Ancak kilonuzun çok yüksek olmayıp bir miktar yüksek olduğu durumlarda liposuction işlemi ile beraber karın germe işlemi de yapılabilmektedir. Diğer özel durumlarınıza yönelik değerlendirmeleri doktorunuz yapacak ve yönlendirecektir.

Karın germede yaş sınırı nedir?

Karın germe ameliyatına çoğunlukla doğum sonrasında ihtiyaç duyulduğu için haliyle çoğu kişi tarafından 18-19 yaşlarından sonra talep ediliyor. Bize de o yaşlardan büyük 30-40 yaş aralığında bazen de 25-35 yaş arası kadınlar başvuruyor. Kilo alıp verme sonucu karın germe ihtiyacı hisseden 18 yaşının üstündeki bireyler de başvurabiliyor.

Karın germe ameliyatı nasıl olur?

Mini karın germe işlemlerinde karın kasları çok kötü durumda değildir. Sadece karın alt bölgesinde bir deri bolluğu ve beraberinde çatlaklar mevcuttur. Bu gibi hastalarda sezaryen doğum izinin üzerindeki deri bir parça alınarak oradaki bolluk uzaklaştırılır. Tam karın germe işlemlerinde ise genellikle göbek deliğiyle sezaryen izi arasındaki deri iğ şeklinde alınır. Karın duvarı, göğüs ortasındaki iman tahtası denilen kemiğin bitiş noktasına kadar bir tünel şeklinde kaldırılır ve aşağı çekilir. Bununla birlikte karın kasları, bazen iç karındaki genişliği düzeltmek için yanlardan plikasyon işlemi yapılarak daraltılır. Germe işleminden dolayı yeri değişen göbek deliği de yeni yerine transfer edilir. İki işlem de genel anestezi ile yapılır. İşlem sonrasında hastaların 1 gece hastanede kalması gerekir. Hastanın ameliyattan 2-3 saat sonra mutlaka yürümesi tembihlenir ve varis çorabı giydirilir. Tam karın germe işleminden sonra mutlaka diren takılması gerekir. Mini karın germe de ise diren takılmasına gerek kalmayabilir. Bu direnler, kilolu olmayan hastalarda karın germeye ek olarak liposuction da uygulanmamışsa ertesi gün öğleden sonra çekilebilir. Ancak kilolu hastalarda ve ek olarak liposuction işleminin uygulandığı zamanlarda 2 gün kadar kalması gerekebilir. Hasta, direnle birlikte taburcu edilebilir ya da bir gün daha hastanede istirahat edebilir.

Karın germe kimlere uygulanabilir; kimlere uygulanmaz?

Karın germe, karın bölgesinde deri bolluğu olan kişilere uygulanabilir. Deri bolluğu olmayan kişinin ise zaten karın germeye ihtiyacı olmaz. Karın bölgesinde deri bolluğu olmayan kişiler bazen karın bölgelerindeki çatlaklardan dolayı karın germe ameliyatı olmayı isteyebilir ancak bu durumda karın germe işlemi etkili bir sonuç vermez. Kilo fazlası olan kişilere yapılan karın germenin etkinliği az olacaktır ve fazla kilolar, kişinin ameliyat sonrası iyileşme sürecini olumsuz etkileyecektir. İşlemin ardından ideal bir karın hedeflendiği için ne kadar çok liposuction yapılsa da istenilen görüntüyü elde etmek mümkün olmayabilir. Bu sebeple karın germe ameliyatı olmayı planlayan kişi örnek olarak 160 cm boyunda ise 80 kg’ın üstünde olmamalı ya da 170 cm boyunda ise 90 kg’ın üstünde olmamalıdır. 160 cm boyunda 80 kg’ın üstünde olan bir kişiye karın germe işlemine ek olarak muhtemelen göbekten ve belden yağ alımı gerekecektir. Fazla kilosu olmayan kişilerin karın germe ameliyatı olması önerilir. Ciddi sağlık problemleri olan hastalar için karın germe ameliyatı uygun değildir. Sağlık problemleri halledilir, tansiyon kontrolü sağlanırsa yapılabilir. Kişinin yaşı da önemli bir faktördür, ileri yaşa sahip kişilere karın germe önerilmez. Bu faktörler tüm estetik ameliyatları için geçerlidir. Sağlıklı ve ideal kiloya sahip hastaların ameliyat olması daha uygun olur.

Karın germe ameliyatı ne kadar sürer?

Karın germe ameliyatı genellikle 2 saat sürer. Yapılan işlem mini karın germe ise işlem 1,5 saat sürebilir. Karın germe yanında liposuction da uygulanacaksa işlem süresi 3 saate uzayabilir.

Karın germe ameliyatının riskleri nelerdir?

Bütün ameliyatlarda olduğu gibi karın germe ameliyatında da enfeksiyon, kanama gibi riskler olabilir. Bunları önlemek adına biz ameliyat öncesi ve sonrasında antibiyotiklerimizi yapıyoruz ve direnlerimizi yeterli sürede tutuyoruz. Ameliyat sonrası medikasyonumuza dikkat ediyoruz ve kontrollerimizi yapıyoruz. Buna ek olarak hastanın bilinmeyen hastalıkları risk oluşturabilir. Ancak bu riskler önceden yapılmış tahliller ile tespit edilirse ve hasta aşırı kilolu değilse bir sorun oluşturmayacaktır.

Karın germe ameliyatı sonrası iyileşme süresi nedir?

Karın germe ameliyatı olan hasta ilk hafta mutlaka istirahat etmelidir. İstirahat döneminde evinde tamamen yatma pozisyonunda değil hareketli olmalıdır. Evdeki gündelik aktivitelerine devam etmeli ancak dışardaki aktiviteleri ilk hafta boyunca kısıtlamalıdır. Ameliyat bölgesini temiz tutması gerekir. İşlemden bir hafta sonra ilk kontrolü olur ve hastanın banyo yapmasına izin verilir. Sonrasında masa başı işlerine başlayabilir. 1 hafta kadar da ağır spor aktiviteleri ve tansiyonu arttırıcı işler önerilmez. Ameliyat bölgesi 1 ayda büyük oranda iyileşmiş olur. 1 aydan sonra 1 seneye kadar iz tedavisi devam eder. Bu da günlük hayatına engel olan bir durum değildir.

Karın toparlama ameliyatında dikiş izi kalır mı?

Karın germe ameliyatı sonrasında sezaryen çizgisinin biraz daha uzunu şeklinde ve külot içinde kalacak şekilde bir iz kalır. Sık kilo alıp veren kişilerde sırt bölgesinde de germe gerekir o zaman iz biraz daha uzun olabilir. Göbek deliğinin transferi yapıldığı için göbek deliğinin çevresinde bir çizgi şeklinde iz kalır. Bu izlerin düzgün bir şekilde iyileşebilmesi için krem ve silikon bantlarla iz tedavilerinin düzgün yapılması gerekir. İzin kırmızı olduğu 2. ve 3. aylarda ameliyat bölgesine etki edecek hareketlerden uzak durmalıdır. Sigara kullanımı varsa ameliyat öncesi ve sonrasında sigara kullanımından uzak durulmalıdır. Sigara kullanımı yara iyileşmesini geciktiren bir faktördür ve ameliyat izinin daha kötü iyileşmesine neden olabilir.

Karın germe ameliyatı sonrası dikkat edilecek noktalar nelerdir?

Karın germe ameliyatı sonrasındaki ilk hafta istirahat edilmesi gerekir ve yeme içmeye dikkat edilmelidir. Ameliyat yarası bakımı da çok önemlidir. Ameliyat bölgesinin temiz tutulması gerekir ve dikişler eridikten sonra iz tedavisinin düzgün uygulanması gerekir. Bir ay sonra spor yapılacaksa kas gerektiren yoğun sporlar yerine yürüyüş tarzı sporlar tercih edilmelidir. Yine bir ay sonra ameliyat bölgesindeki ödemin çabuk dağılmasını sağlamak ve iyileşme sürecini hızlandırmak amacıyla ilgili bölgeye masajlar yapılmalıdır.

Karın germe ameliyatı sonrası ne kadar sürede normal hayata dönülür?

Karın germe ameliyatı sonrasında bir hafta ila on gün istirahat ettikten sonra normal hayatınıza büyük oranda dönebilirsiniz. Masa başı bir iş yapıyorsanız, ağır bir işiniz yok ise işinize de bir hafta ila 10 gün sonra dönebilirsiniz. Ancak spor aktiviteleri ile ilgili işleriniz varsa en az bir ay işinize ara vermeniz gerekir.

Karın germe ameliyatı tekrarlanır mı?

Karın germe ameliyatını tekrar yaptırmak genellikle gerekmez. Ancak çok sık kilo alıp veren kişilerde karın bölgesinde tekrar deri bollukları oluşabilir. Kadınlarda yeniden hamile kalma durumunda aşırı kilo alınırsa tekrar karın germeye ihtiyaç duyulabilir. Bunlara rağmen ben şimdiye kadar ikinci kez karın germe işlemine ihtiyaç duyan bir hasta görmedim.

Karın germe ameliyatı sonrası hamilelik mümkün mü?

Hamilelik sırasında karın aniden büyümediği için hamilelik öncesinde karın germe ameliyatı olmanızda bir sakınca yoktur. Karın germe ameliyatı sonrasında hamile kalabilirsiniz. Karın germe ameliyatı olan kişinin normal doğum yapmasında da bir sakınca yoktur. Hamilelik gibi bir planınız varsa karın germe işlemini hamileliğinizden bir yıl sonra yaptırmanızı tavsiye ediyoruz.

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