Kasım ayı şanslı saç kesim günleri

3. Saç Bakımı, Maske ve Renk Değişimi İçin En Uyumlu Günler

Ay’ın Su elementinde (Yengeç, Akrep, Balık) olduğu günler saçın neme, vitamine ve bakım yağlarına en açık olduğu zamanlardır. Toprak elementinde (Boğa, Başak, Oğlak) olduğu günler ise boya ve renk değişiminde pigmentlerin saça en iyi tutunduğu günlerdir.

Yoğun Nem ve Maske Bakım Günleri: 12 - 13 Kasım (Yengeç) ve 20 - 21 Kasım (Balık)

Boya, Dip Boyası ve Renk Değişim Günleri: 3 - 4 Kasım (Başak) ve 26 - 27 Kasım (Boğa)