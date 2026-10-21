Kasım ayı şanslı saç kesim günleri
Astrolojiye ve Ay takvimine merak duyanlar için saç kesim zamanı sadece bir kuaför randevusundan ibaret değil. Ay’ın evreleri ve bulunduğu burç konumları; saçın uzama hızını, gürleşmesini, dökülmenin azalmasını ve uygulanan bakım ürünlerinin verimliliğini doğrudan etkiliyor. Peki, Kasımm 2026 için şanslı saç kesim günleri hangileri?
Sonbaharın etkisini iyice hissettirdiği Kasım 2026’da, saçlarınızda köklü değişiklikler yapmak, yıpranmış uçlardan kurtulmak veya saç enerjinizi yenilemek istiyorsanız Ay’ın gökyüzündeki seyrine kulak verin. İşte niyetinize göre Kasım 2026 şanslı saç kesim ve bakım günleri...
1. Saçların Hızlı Uzaması İçin Kesim Günleri (Büyüyen Ay Fazı)
Saçlarınızın daha hızlı uzamasını, canlılığını ve parlaklığını korumasını istiyorsanız kesim işlemini Ay’ın büyüdüğü (Hilal ile Dolunay arasındaki) dönemde yaptırmalısınız.
Öne Çıkan Şanslı Günler: 11 - 22 Kasım 2026
En Etkili Tarihler: 14 Kasım Cumartesi (Aslan Burcunda Büyüyen Ay) ve 18 Kasım Çarşamba (Koç Burcunda Büyüyen Ay)
Etkisi: Bu tarihlerde yapılan uç kesimleri ve model değişiklikleri saç köklerini uyarır, uzama hızını belirgin şekilde artırır.
2. Saçların Gürleşmesi ve Dökülmenin Azalması İçin Kesim Günleri (Küçülen Ay Fazı)
Saç yapınız ince telliyse, dökülme sorunu yaşıyorsanız veya formunu uzun süre koruyacak küt/katlı kesimler tercih ediyorsanız Ay’ın küçüldüğü dönemi seçmelisiniz. Bu dönemde kesilen saçlar daha yavaş uzar ancak kökler güçlenir ve teller kalınlaşır.
Öne Çıkan Şanslı Günler: 1 - 8 Kasım ve 25 - 30 Kasım 2026
En Etkili Tarihler: 4 Kasım Çarşamba (Başak Burcunda Küçülen Ay) ve 27 Kasım Cuma (Boğa Burcunda Küçülen Ay)
Etkisi: Saç tellerini hacimlendirir, dökülmeyi minimuma indirir ve kesilen modelin uzun süre şeklini korumasını sağlar.
3. Saç Bakımı, Maske ve Renk Değişimi İçin En Uyumlu Günler
Ay’ın Su elementinde (Yengeç, Akrep, Balık) olduğu günler saçın neme, vitamine ve bakım yağlarına en açık olduğu zamanlardır. Toprak elementinde (Boğa, Başak, Oğlak) olduğu günler ise boya ve renk değişiminde pigmentlerin saça en iyi tutunduğu günlerdir.
Yoğun Nem ve Maske Bakım Günleri: 12 - 13 Kasım (Yengeç) ve 20 - 21 Kasım (Balık)
Boya, Dip Boyası ve Renk Değişim Günleri: 3 - 4 Kasım (Başak) ve 26 - 27 Kasım (Boğa)