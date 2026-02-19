Kayak tatilinde cilt bakımı nasıl olmalı?

1. Güneş Kremi: Sizin En Yakın Arkadaşınız

Birçok kişi kışın güneş kremi sürmeyi ihmal eder ama bu kayak tatilinde yapabileceğiniz en büyük hata olur. Kar, güneş ışınlarını %80 oranında yansıtır. Bu da demek oluyor ki, aslında bir nevi aynalarla dolu bir odada güneşleniyorsunuz.

Çözüm: En az 50 faktörlü, suya ve tere dayanıklı bir güneş kremini her 2 saatte bir tazeleyin. Kulak arkası ve çene altını sakın unutmayın!