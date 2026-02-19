Kayak tatilinde cilt bakımı nasıl olmalı?
Kayak tatili denince akla gelen o bembeyaz karlar, kristal gibi hava ve adrenalin dolu anlar harika; ancak cildiniz için durum biraz daha 'ekstrem spor' tadında geçiyor. Yüksek rakım, kardan yansıyan dik güneş ışınları ve dondurucu rüzgar birleşince, cildiniz bir anda kuruyup, kızarıp 'SOS' vermeye başlayabilir...
Pistlerde hem şık hem de ışıl ışıl bir ciltle süzülmek istiyorsanız, bavulunuza bu bakım rutinini mutlaka eklemelisiniz. İşte kayak tatili için hayat kurtaran cilt bakımı rehberi...
1. Güneş Kremi: Sizin En Yakın Arkadaşınız
Birçok kişi kışın güneş kremi sürmeyi ihmal eder ama bu kayak tatilinde yapabileceğiniz en büyük hata olur. Kar, güneş ışınlarını %80 oranında yansıtır. Bu da demek oluyor ki, aslında bir nevi aynalarla dolu bir odada güneşleniyorsunuz.
Çözüm: En az 50 faktörlü, suya ve tere dayanıklı bir güneş kremini her 2 saatte bir tazeleyin. Kulak arkası ve çene altını sakın unutmayın!
2. Bariyer Koruyucu Nemlendiriciler
Soğuk hava ve rüzgar, cildin nem bariyerini adeta bir kağıt gibi yırtıp geçebilir. Normalde kullandığınız hafif losyonlar zirvede size yetmeyecektir.
Çözüm: İçeriğinde seramid, squalane veya hyalüronik asit olan daha yoğun yapılı kremlere geçiş yapın. Akşamları ise cildinizi onaracak bir "bariyer onarıcı" krem sürerek uyuyun...
3. Dudaklarınızı Kaderine Terk Etmeyin
Dudaklar, yağ bezi içermediği için soğuktan en çabuk etkilenen ve çatlayan bölgemizdir. Kurumuş ve kanayan dudaklar ne yazık ki tüm tatil keyfinizi kaçırabilir.
Çözüm: Yanınızda mutlaka güneş koruma faktörlü (SPF'li) bir dudak balmı taşıyın. Gece yatmadan önce ise dudaklarınıza kalın bir tabaka vazelin veya yoğun bir maske uygulayın.