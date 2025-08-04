Kiko Milano, Dünya Ruj Günü’nü 5 ürünle kutluyor

Kiko Milano, Dünya Ruj Günü’nü en kült rujlarıyla taçlandırıyor. Çeşitli renk seçenekleri ve formülleriyle öne çıkan ürünleri ile bir kampanya düzenleyen marka bir ürün alana bir ürün hediye ediyor.

Kampanya dahilinde olan ürünler ise şöyle:

3D Hydra Lipgloss Limited Edition,

3D Hydra Lip Oil,

Unlimited Double Touch,

Lip Volume,

Juicy Fizz 3D Hydra Lipgloss Limited Edition.

Kampanya 6 Ağustos’a kadar devam edecek.