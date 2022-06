Kiko Milano Green Me 2022 koleksiyonu: Doğadan aldığı ilham ile yeni koleksiyonunu sundu

Kiko Milano, yeni Green Me 2022 Koleksiyonu ile doğadan ve İtalyan geleneğinden ilham alıyor. Sürdürülebilir, doğal ürünleri tüketicisi ile buluşturmak için her sene yenilenen çevre dostu koleksiyon, doğal içeriklerle formüle edilmiş ürünlerden oluşuyor. Cilt bakımı, makyaj ürünleri ve aksesuarlardan oluşan Green Me 2022 Koleksiyonu, doğanın gücünü Kiko severlerle buluşturuyor.

Green Me 2022 Koleksiyonu, doğa ve antik İtalyan güzellik reçetelerinin uyumu üzerine odaklanıyor. Cilde olduğu gibi doğanın korunmasına da önem veren Green Me 2022 koleksiyonunda yer alan ürünlerin ambalajları çevresel etkiyi en aza indirmek için geri dönüştürülmüş ya da geri dönüştürülebilir malzemelerden üretiliyor.

2022 serisinde, cildi besleyici pek çok doğal içerik yer alıyor. Elma çekirdeği, üzüm ve buğday gibi besleyici bileşenlerin yanı sıra, nar, kiraz, limon gibi turunçgiller; fıstık yağı, badem yağı ve fındık yağı gibi zengin fındık özleri ile zenginleştirilerek serinin içeriklerinde kullanılmış.

Green Me Cilt Bakım Ürünleri: Doğadan gelen bakım

Koleksiyonun cilt temizleme ürünleri serisi doğal içeriklerden oluşuyor. Green Me Gentle Face Scrub, yüzde 93 oranında doğal kaynaklı içeriklerden oluşan vegan formülü, kiraz çekirdeği, fındık ve badem yağları ile zenginleştirilmiş. Ürün hassas ciltler için de uygun.

Cildi hızla besleyen Green Me Gentle Face Mask, nazikçe yatıştırıyor. Yüzde 97 oranında doğal kaynaklı içeriklerden oluşan vegan formüle sahip. Shea yağı, nar çekirdeği, badem, fındık, kiraz ve zeytinyağı ile içeren ürün, kremsi dokusu ile rahatlık hissi veriyor.

Green Me Makyaj Ürünleri: Bitkilerin gücü

Doğal mat bitişli kadifemsi, bir dokuya sahip olan Green Me Face Powder, cilt tonunu eşitliyor ve kusurları kapatıyor. Yüzde 97 oranında doğal kaynaklı ham maddelerden elde edilen içeriklerden oluşan vegan formülü fıstık yağı içeriyor.

Badem yağı içeren Green Me Luminous Concelear, yüzde 94 oranında doğal kaynaklı hammaddelerden elde edilen içeriklerden oluşan vegan formülü badem yağı, zeytinyağı ve mersin özü ile zenginleştirilmiş.

Green Me Lips & Cheeks, ayçiçeği çekirdeği ve elma yağı içeren 2’si 1 arada ruj ve allık, yüzde 98 oranında doğal kaynaklı hammaddelerden elde edilen içeriklerden oluşan vegan formüllü ürün, cildi aydınlatan ve canlandıran parlak ve doğal bir bitiş veren yenilikçi su bazlı jel dokusuna sahip.

Green Me Eyeshadow, vegan formülü, nar özü ile zenginleştirilmiş. Uygulaması keyifli ipeksi, pigmentli bir dokusu olan ürün, mat, inci ve saten bitişe sahip.

Green Me Eyebrow Mascara, vegan formülünde buğday kepeği ve üzüm özleri içeren ürün, sentetik liflere sahip hafif sıvı jel dokusu ile kaşlara doğal, ince bir görünüm kazandırıyor.

Green Me Matte Lipstick, dudakları hafif kadifemsi ve karşı konulmaz bir şeklide kaplıyor. Badem, hint ve ay çiçek yağı içeren Mat Ruj, farklı ten renklerine uygun renk seçeneği bulunan ürün.

Green Me Nail Lacquer, zengin ve parlak tonlardan oluşan bir renk yelpazesine sahip. Şık ve sofistike bir manikür isteyenlerin favorisi olacak ürün, uzun, yumuşak, yuvarlak kıllara sahip fırçası ile tırnakların şeklini mükemmel şekilde takip ederek kolay şekilde uygulanıyor.

Green Me Stick Perfume, çiçeksi ve meyveli notalara sahip. Parfüm, canlı şekilde parlak greyfurt ve pembe biber, menekşe yaprağı ve frezyanın taze notalarıyla açılıyor. Yoğun gül ve yasemin notaları, ahududu ve frenk üzümünün gevrek ve tatlı aromasıyla güzel bir uyum sağlıyor. Dip notaları, paçuli, misk ve hafif ahşap ile yumuşak ve canlandırıcı bir his veriyor. Yüzde 94 oranında doğal kaynaklı hammaddelerden elde edilen içeriklerden oluşan vegan formülü jojoba ve badem yağı ile zenginleştirilen bir ürün.