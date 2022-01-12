Kiko Milano’dan ikonik bir koleksiyon: Yıldızlar geçidi
KIKO MILANO, hayranlarının yıllar içinde çok severek kullandığı, önerdikleri ve her fırsatta stokladıkları vazgeçilmez, ikonik ürünlerinden yeni bir kapsül koleksiyon yarattı.
İtalyan kozmetik markası KIKO MILANO, Türkiye’deki yeni satış kanalı web sitesinin açılışını özel bir koleksiyonla duyuruyor.
KIKO MILANO Iconic Collection, en iyi ve en çok sevilen 14 yıldız makyaj ürününü bir araya getiriyor.
Bu özel koleksiyondaki evrensel tonlar, üstün formülasyonlar ve modern dokular; klasik güzelliği, KIKO MILANO’nun ikonik dokunuşu ile güncelliyor. KIKO MILANO Iconic Collection ile makyaj, göz alıcı, dikkat çekmesi garanti, çarpıcı bir görünüme dönüşüyor.
İşte yeni KIKO MILANO Iconic Collection:
ICON #1 -SKIN TRAINER CREAM
ICON # 2 – SKIN TRAINER CC BLUR
ICON # 3 – FULL COVERAGE 2-IN-1 FOUNDATION & CONCEALER
ICON # 4 – SKIN TONE CONCEALER
ICON #5 – WEIGHTLESS PERFECTION WET AND DRY POWDER FOUNDATION
ICON #6 – HIGH PIGMENT EYESHADOW
ICON #7 – PRECISION EYEBROW PENCIL
ICON #8 – LUXURIOUS MAXI BRUSH MASCARA
ICON #9 – LASTING PRECISION EYELINER & KHOL
ICON #10 – UNLIMITED DOUBLE TOUCH
ICON #11 – 3D HYDRA LIPGLOSS
ICON #12 – VELVET PASSION MATTE LIPSTICK
ICON #13 – GOSSAMER EMOTION CREAMY LIPSTICK
ICON #14 – POWER PRO NAIL LACQUER