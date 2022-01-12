Kiko Milano’dan ikonik bir koleksiyon: Yıldızlar geçidi

KIKO MILANO, hayranlarının yıllar içinde çok severek kullandığı, önerdikleri ve her fırsatta stokladıkları vazgeçilmez, ikonik ürünlerinden yeni bir kapsül koleksiyon yarattı.

Kiko Milano’dan ikonik bir koleksiyon: Yıldızlar geçidi

İtalyan kozmetik markası KIKO MILANO, Türkiye’deki yeni satış kanalı web sitesinin açılışını özel bir koleksiyonla duyuruyor.

KIKO MILANO Iconic Collection, en iyi ve en çok sevilen 14 yıldız makyaj ürününü bir araya getiriyor.

Bu özel koleksiyondaki evrensel tonlar, üstün formülasyonlar ve modern dokular; klasik güzelliği, KIKO MILANO’nun ikonik dokunuşu ile güncelliyor. KIKO MILANO Iconic Collection ile makyaj, göz alıcı, dikkat çekmesi garanti, çarpıcı bir görünüme dönüşüyor.

İşte yeni KIKO MILANO Iconic Collection:

ICON #1 -SKIN TRAINER CREAM

ICON # 2 – SKIN TRAINER CC BLUR

 

ICON # 3 – FULL COVERAGE 2-IN-1 FOUNDATION & CONCEALER

 

ICON # 4 – SKIN TONE CONCEALER

 

ICON #5 – WEIGHTLESS PERFECTION WET AND DRY POWDER FOUNDATION

 

ICON #6 – HIGH PIGMENT EYESHADOW

 

ICON #7 – PRECISION EYEBROW PENCIL

 

ICON #8 – LUXURIOUS MAXI BRUSH MASCARA

 

ICON #9 – LASTING PRECISION EYELINER & KHOL

 

ICON #10 – UNLIMITED DOUBLE TOUCH

 

ICON #11 – 3D HYDRA LIPGLOSS

 

ICON #12 – VELVET PASSION MATTE LIPSTICK

 

ICON #13 – GOSSAMER EMOTION CREAMY LIPSTICK

ICON #14 – POWER PRO NAIL LACQUER