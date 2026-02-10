Kilo kaybı sonrası 'yüz çökmesi' neden olur?

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Güncel Öztürk, hızlı kilo kaybı sonrasında yüzde görülebilen hacim azalması, sarkma ve “çökmüş” ifade değişiminin anatomik nedenlerini ve hangi yaklaşımlarla ele alınabildiğini anlattı.

YÜZ NEDEN “ÇÖKMÜŞ” GÖRÜNÜR?

Yüzün genç ve dinlenmiş görünümünü sağlayan en önemli unsurlardan biri hacimdir. Bu hacim; cilt altı yağ dokusu, yumuşak dokuların dolgunluğu ve yüz iskeletinin desteğiyle oluşur. Hızlı kilo kaybında, vücuttaki yağ dokusu azalırken yüz de bu değişimden etkilenir. Özellikle yanak, şakak ve göz altı bölgesindeki hacim azalması; yüz hatlarının daha keskin, daha “boşalmış” ve yorgun görünmesine yol açabilir.

SARKMANIN MEKANİZMASI: SADECE CİLT DEĞİL

Hızlı kilo kaybı sonrası ortaya çıkan sarkma, yalnızca cildin gevşemesiyle açıklanamaz. Yüzdeki yumuşak dokuları yerinde tutan bağ dokuları (ligamentler) ve destekleyici yapılar, hacim kaybı sonrası daha belirgin hale gelir. Doku azalınca, yer çekimi etkisi daha görünür olur; bu da ağız köşelerinde aşağı yönlü ifade, nazolabial çizgilerin belirginleşmesi ve çene hattında düzensizlik gibi bulgularla kendini gösterebilir.

NEDEN HERKESTE AYNI OLMAZ?

Hızlı kilo kaybının yüzde yarattığı değişimler kişiden kişiye farklılık gösterir. Bunun başlıca nedenleri; yaş, genetik yapı, cilt elastikiyeti, yüz kemik yapısı ve kilo kaybının süresidir. Genç yaşlarda cilt toparlanma kapasitesi daha yüksek olabilirken, yaş ilerledikçe bağ dokuların elastikiyeti azalır ve yüz değişimleri daha belirgin gözlenebilir.

“ANATOMİK ONARIM” NE DEMEKTİR?

Anatomik onarım yaklaşımı, yüzü tek bir bölge üzerinden değil; yüzün üç boyutlu yapısını dikkate alarak değerlendirmeyi ifade eder. Buradaki hedef, sadece cildi germek veya bir çizgiyi azaltmak değil; hacim kaybı, doku sarkması ve yüz oranları arasındaki ilişkiyi birlikte ele almaktır.

Bu yaklaşımda öncelikle yüzün hangi bölgelerinde hacim kaybının öne çıktığı, hangi bölgelerde doku yer değişiminin daha belirgin olduğu değerlendirilir. Planlama, kişiye özgü yüz anatomisi ve beklentiler doğrultusunda yapılır.

BU DURUM NASIL ELE ALINABİLİR?

Hızlı kilo kaybı sonrası yüzde oluşan değişimlerde, çoğu zaman tek bir yöntem yeterli olmaz; ihtiyaçlar kademeli ve bütüncül şekilde değerlendirilir. Bazı hastalarda cilt kalitesini desteklemeye yönelik uygulamalar öne çıkarken, bazı hastalarda yüzün belirli bölgelerinde hacim dengesini yeniden kurmaya yönelik işlemler gündeme gelebilir. Daha belirgin sarkma ve doku yer değişimi olan kişilerde ise cerrahi yaklaşımlar değerlendirme kapsamına alınabilir.

Muayene sonrası ihtiyaca göre; cilt kalitesini destekleyen medikal uygulamalar, yüzün belirli bölgelerinde hacim dengesini yeniden düzenlemeye yönelik dolgu temelli yaklaşımlar veya daha ileri sarkma bulgularında yüz germe/derin plan yöntemleri gibi cerrahi seçenekler değerlendirilebilir. Hangi yöntemin uygun olacağı; kilo kaybının hızı, cilt elastikiyeti ve yüz anatomisi birlikte ele alınarak planlanır.