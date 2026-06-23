Kim Kardashian'ın yeni saç stilinde Marilyn Monroe esintisi
Dünyaca ünlü realite şov yıldızı ve stil ikonu Kim Kardashian, yıllardır hafızalara kazınan ve adeta imzası haline gelen koyu siyah saçlarını dürüst ve cesur bir kararla geride bıraktı. Popüler kültürün en çok konuşulan ismi, imajında rasyonel bir yeniliğe giderek saçlarını platin sarısına çevirdi.
Elele Online
Siyah saçlarıyla hafızalara kazınan realite şov yıldızı Kim Kardashian, platin sarısına çevirdiği saçlarıyla yeni imajını sergiledi.
MARILYN MONROE'DAN İLHAMLI PLATİN SARISI
Kardashian, Marilyn Monroe'dan ilhamla platin sarısına dönüşürdüğü saçlarıyla dikkat çekti.
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TRENÇKOT VE GÜNEŞ GÖZLÜĞÜYLE TAMAMLADI
45 yaşındaki Kardashian, trençkot ve güneş gözlüğünden oluşan kombinine bir beyzbol şapkası da eklemişti.
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Kardashian, daha önce 2022 Met Gala'da Marilyn Monroe'nun ikonik elbisesini giydiğinde benzer bir sarışın bir görünüm sergilemişti.