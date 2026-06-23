Kim Kardashian'ın yeni saç stilinde Marilyn Monroe esintisi

Siyah saçlarıyla hafızalara kazınan realite şov yıldızı Kim Kardashian, platin sarısına çevirdiği saçlarıyla yeni imajını sergiledi.

MARILYN MONROE'DAN İLHAMLI PLATİN SARISI

Kardashian, Marilyn Monroe'dan ilhamla platin sarısına dönüşürdüğü saçlarıyla dikkat çekti.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Kim Kardashian (@kimkardashian)'in paylaştığı bir gönderi

TRENÇKOT VE GÜNEŞ GÖZLÜĞÜYLE TAMAMLADI

45 yaşındaki Kardashian, trençkot ve güneş gözlüğünden oluşan kombinine bir beyzbol şapkası da eklemişti.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Kim Kardashian (@kimkardashian)'in paylaştığı bir gönderi

Kardashian, daha önce 2022 Met Gala'da Marilyn Monroe'nun ikonik elbisesini giydiğinde benzer bir sarışın bir görünüm sergilemişti.