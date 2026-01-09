Kış bakımında yenilenme zamanı: 6 leke kremi
Güneşin etkisini azalttığı kış ayları, cildimizi yapılandırmak ve yazdan kalan inatçı lekelerden kurtulmak için en stratejik zamandır. Düşük UV endeksi, leke tedavilerinde kullanılan güçlü asitlerin ve içeriklerin cildi irite etme riskini minimuma indirir. Peki, hangi leke serumunu tercih edeceğiz?
1 / 7
Cildinizdeki güneş lekeleri, sivilce izleri veya yaşlılık belirtileriyle vedalaşmaya hazırsanız, bu kışın favorisi olan bu 6 ürüne göz atabilirsiniz...
2 / 7
Kiehl's Clearly Corrective Dark Spot Solution
3 / 7
Drunk Elephant C-Firma Vitamin C Day Serum
4 / 7
Peter Thomas Roth Potent-C Vitamin C Power Serum