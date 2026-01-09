Kış bakımında yenilenme zamanı: 6 leke kremi

Güneşin etkisini azalttığı kış ayları, cildimizi yapılandırmak ve yazdan kalan inatçı lekelerden kurtulmak için en stratejik zamandır. Düşük UV endeksi, leke tedavilerinde kullanılan güçlü asitlerin ve içeriklerin cildi irite etme riskini minimuma indirir. Peki, hangi leke serumunu tercih edeceğiz?

Aybüke Sengir

Aybüke Sengir
1 / 7
Kış bakımında yenilenme zamanı: 6 leke kremi - Resim : 1

Cildinizdeki güneş lekeleri, sivilce izleri veya yaşlılık belirtileriyle vedalaşmaya hazırsanız, bu kışın favorisi olan bu 6 ürüne göz atabilirsiniz...

2 / 7
Kış bakımında yenilenme zamanı: 6 leke kremi - Resim : 2

Kiehl's Clearly Corrective Dark Spot Solution

3 / 7
Kış bakımında yenilenme zamanı: 6 leke kremi - Resim : 3

Drunk Elephant C-Firma Vitamin C Day Serum

4 / 7
Kış bakımında yenilenme zamanı: 6 leke kremi - Resim : 4

Peter Thomas Roth Potent-C Vitamin C Power Serum