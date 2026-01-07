Kışın cildiniz pul pul dökülmesin: Kuru ciltler için 7 yüz temizleyici önerisi
Kış mevsimi geldiğinde sadece gardırobumuz değil, cildimizin ihtiyaçları da tamamen değişir. Özellikle kuru bir cilde sahipseniz; soğuk hava, keskin rüzgarlar ve iç mekanlardaki ısıtıcılar cildinizin doğal yağ dengesini saniyeler içinde altüst edebilir. Bu dönemde yapılan en büyük hata, yazdan kalan sert temizleyicileri kullanmaya devam etmektir...
Cildinizde kuruluktan ve hassasiyetten şikayetçiyseniz, özellikle bu soğuk havalardabakım rutinin izi gözden geçirmeniz gerekiyor. Cildinizi o meşhur "kış gerginliğinden" kurtaracak, yıkarken nemlendirecek en iyi temizleyiciler hangileri? İşte kış çantanızın vazgeçilmezi olacak 7 öneri...
CeraVe Normal ve Kuruya Dönük Ciltler İçin Nemlendiren Temizleyici
Caudalie Vinohydra Nemlendirici Yüz Temizleme Jeli
Clarins Hydrating Gentle Foaming Cleanser 125 ml Köpük Temizleyici