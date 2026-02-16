Korelilerin sırrı: Her saç tipine uygun 7 ürün
Korelilerin 10 adımlı cilt bakımı rutinini duymuşsunuzdur; aynı titizlik saçlar için de geçerli. Saçınız ister yağlı, ister kuru, ister işlem görmüş olsun; bu 7 ürün tipiyle sağlıklı bir dönüşüm başlatabilirsiniz...
1 / 8
Kore rutininde saç bakımı şampuanla değil, saç derisini arındırmakla başlar. Ürünler genelde sülfatsızdır ve saçın ana maddesi olan keratini destekleyen proteinler içerir.
2 / 8
Ginsengden protein maskelerine kadar her saç tipine uygun Kore saç bakım ürünlerini bir araya getirdik...
3 / 8
Daeng Gi Meo Ri Dlae Soo Hair Loss Care Saç Dökülmesi Karşıtı Ginsengli Şampuan
4 / 8
Moremo Saç Dökülmesi Önleyici Konsantre Ampül Saç Serumu