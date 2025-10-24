Kuaförünüzün sizden bile önce fark edebileceği 7 şey

Bir kuaför sadece kesim ve renkten daha fazlasını görebilir: Saç ve saç derisi hakkındaki küçük ipuçları bile bir müşterinin günlük hayatı hakkında çok şey anlatır. İşte Focus'ta yer alana makaleye göre kuaförünüzün sizden önce fark ettiği 7 şey...