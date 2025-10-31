Saç tellerinizi yıpratan tüm faktörler, saçlarınızı saman gibi kuru, kırılgan ve cansız bir hale getirebilir. Saçın kaybettiği nemi ve proteini geri kazanmasının tek yolu ise doğru ve yoğun bir bakımdır. Kuru ve yıpranmış saçlar için 7 maske...