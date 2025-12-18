Kusursuz tenin sırrı: 6 makyaj bazı önerisi

Kusursuz bir ten makyajının sırrı, cildinizi makyaja nasıl hazırladığınızda saklıdır. Fondötenin ömrünü uzatan, gözenekleri gizleyen ve cilde o hayal ettiğiniz pürüzsüzlüğü veren makyaj bazları, her makyaj çantasının olmazsa olmazı...Peki hangilerini alacğaız?

Aybüke Sengir

Cilt tipinize en uygun makyaj bazını mı arıyorsunuz? Yağlı, karma, kuru ve hassas ciltler için makyaj bazı önerisi...

Estée Lauder The Mattifier Shine Control Perfecting Primer + Finisher (Yağlı ciltler için)

Nars Light Reflecting Hydrating Primer (Kuru ve Hassas Ciltler İçin)

Huda Beauty Easy Blur Silicone-Free Smoothing Primer (Her Cilt Tipine Uygun)