Lazerde yanık ve leke oluşumunu önlemek için nelere dikkat edilmeli?

Yaz sezonunun sona ermesiyle birlikte vücuttaki istenmeyen tüylerden kurtulmak amacıyla uygulanan lazer epilasyon işlemine dair akıllarda soru işaretleri oluştu. Yoğun güneşe maruz kalmış, bronz cilde lazer epilasyon yapılabilir mi? sorusunu yanıtlayan Güzellik Uzmanı Aylin Kutupyıldızı, ciltte yanık ve leke oluşumunun önüne geçmek için Lazer epilasyon sırasında dikkat edilmesi gerekenleri paylaştı.



BRONZLAŞMIŞ CİLDE LAZER EPİLASYON UYGULAMAK MÜMKÜN MÜ?

Yaz boyunca güneşe maruz kalmış ve bronzlaşmış bir cildin lazer epilasyon için bir süre beklemesi gerektiğini vurgulayan Güzellik Uzmanı Aylin Kutupyıldızı, "Normal hayata geçtikten 10 gün sonra ciltte açılma olacaktır. Lazer epilasyonun uygulanabilir hale gelmesi için, doğru ve güvenilir bir adreste cilt tonu ve kıl tipine göre ışınının dozu ayarlanmalıdır. Bazı kurallara dikkat edildikten sonra her mevsim lazer epilasyon uygulaması yapılabilir. Kış aylarında dikkat edilmesi gereken kurallara, yaz aylarında biraz daha özen göstermek gerekir. Lazer epilasyonu sonrası yaklaşık 7 ile 10 gün arası güneş ışınından uzak durulmalı. Çünkü cildimiz uygulama sonucunda hassaslaştığı için UV ışınlarının leke oluşturma olasılığı artıyor. Dolayısıyla eğer açıkta kalan bölgeler varsa, bu bölgelere yüksek koruma faktörlü kremler sürülmeli ve belli aralıklarla tazelenmelidir." dedi.

BRONZ CİLDE UYGULANAN LAZER EPİLASYONUN YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Bronz cilde lazer epilasyon uygulamasının yapılabildiğini belirten Güzellik Uzmanı Aylin Kutupyıldızı, "Ancak cildin orijinal renkte olması seans başarısını arttırır. Cilt ne kadar bronz ve koyu ise, nokta ışının dozu o kadar azaltılmalıdır. Bronz ciltte kullanılan düşük ışın dozu, epilasyon uygulamasının etkisini azaltabilir. Dikkatli uygulanmadığı takdirde leke ve yanıklara yol açabilir" dedi.

MAĞDUR OLMAMAK İÇİN NE YAPILMALI?

Sağlık hukuku alanında uzman Avukat Elif Kutupyıldızı, konunun önemine değinerek "Bilinçsiz ve dikkatsiz yapılan lazer epilasyon uygulamaları birçok probleme neden olabilir. Bronz tenlerde normal dozda ışın ile lazer epilasyon yapıldığı takdirde oluşabilecek yan etki cilt lekesi ve yüksek dereceli yanıklardır. Elbette bunun tedavisi mümkündür ancak hem kişiye hem de kuruma mağduriyet vermemesi açısından lazer epilasyon yaptıracak kişilerin dikkat etmesi gereken en önemli şey kendi ciltlerine özel, doğru ve güvenilir uzman kişileri tercih etmektir. Bu tutum ileride doğabilecek bütün yasal problemlerin çözümüdür. Bu tarz bir durum ile karşılaşıldığında haklarını aramaları gerekmekte. Uğranılan mağduriyetin derecesine göre, maddi ve manevi tazminat davaları açılabilir. Ciddi bir boyutta bir mağduriyet varsa uygulamayı yapan uzmanın cezai sorumluluğuna da gidilebilir. " diye belirtti.