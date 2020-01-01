2020 yaz makyajı modası, rengarenk gözler, deneysel allıklar ve bolca sim. Yapmanız gereken herşey bu yazıda...

2020 yaz makyaj trendlerini takip etmenin en kolay yolu günümüzde artık Instagram. Yerli ve yabancı hemen hemen bütün makyaj sanatçıları sürekli içerik yayınlıyorlar. Bizi bu yaz nelerin moda olduğu ile ilgili olarak canlı yayınlarla olsun günlük Instagram postlarıyla olsun bilgilendirmeye devam ediyorlar. Hatta karantinada evde sıkılıp yapacak yeni birşey arayan birçok kadın, normalde denemeyeceği makyaj tiplerini deneyip kendi yüzünü ve farklı renkleri keşfetti.

Gelelim bu sene makyaj dünyasında neler olduğuna. Markalar 80’ler esintili renk paletleri üretmeye ve ünlüler de gökkuşağı renklerinde saç modelleriyle bunu desteklemeye devam ediyor. Anlıyoruz ki bu yazın olayı deneysel tarzlar olacak.

Klasik makyaj tarzlarını unutun, farklı renkleri bolca kullandığımız, karıştırdığımız ve aklımıza gelen her şeyi denemeye cesaret ettiğimiz bir yaz olacak. Açıkçası 2020’nin başlangıcına bakarsak kalanında hepimizin biraz deşarj olmaya ihtiyacı var, o yüzden bizce bu stiller çok tutacak.

Aşağıda bu yaz bolca göreceğimiz makyaj modelleri var, seçip beğenip deneyebilirsiniz. Güneş koruma sürmeyi unutmamak kaydıyla!

Farklı Renkte Göz Farları

Hangi göz farını kullanacağınıza karar veremiyor musunuz? O zaman bu tarz tam size göre, ikisini de kullanın gitsin. Bu uygulamada ayna gibi iki renk birbiriyle aynı efekti yaratmak için değişimli kullanılmış.

Siz Dua Lipa gibi 3 renk deneyip mini gökkuşağı yaratmaya da çalışabilirsiniz, her bir göz kapağına tek renk farklı bir far da deneyebilirsiniz. Dediğimiz gibi, deneysel atış serbest. Deneyin ve en sevdiğiniz uygulama ile kendi tarzınızı ortaya koyun

Allık Çılgınlığı

Belli belirsiz makyaj stillerini bu yaz unutun. Kıpkırmızı, pespembe, heykel gibi bronz yanaklar moda. Allıkta sınır tanımayın. Tıpkı Rihanna’nın 2017 Met Gala makyajı gibi bütün elmacık kemiklerinin pembe şeftali kırmızı tonlarıyla parladığı bir yaz göreceğiz.

Parlak, Daha Parlak!

Ne kadar çok parıltı, ne kadar çok sim o kadar iyi. Bu yaz herşey hem renkli hem de parlak. İster yüzünüze, ister dudaklarınıza, ister göz kapaklarınıza. Canınıza nereye nasıl isterse ışıltılı küçük taşlardan simlere kadar herşeyi kulanabilirsiniz. Etrafa ışık saçmak bu olsa gerek…

Neon Göz Farları

Tropik renkler kullanarak yaratıcı ve sanatsal bir tarz deneyebileceğiniz gibi, tüm göz kapağınızı cesur renklerle tümden boyayabilirsiniz de. Dediğimiz gibi, deneyin, bir daha deneyin, neyi nasıl beğeniyorsanız, o gün modunuz nasılsa ona göre bir renk seçip rengarenk çıkın sokağa!

Yüzen Eyeliner

?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Türkçeye yüzen eyeliner olarak çevrilen yeni akım floating eyeliner olarak geçiyor. Instagramda bol bol örnek bulabilirsiniz. Basitçe göz kapağı çizgisine çekilen eyeliner olarak tanımlayabiliriz. Brçok farklı renkte, pastel veya neon uygulamalar bol bol görülecek bu yaz..

İki Tonlu Gölge

Cesur ve patlayacak tonda bir göz farı seçip etrafını belirginleştirecek şekilde – ister kalın, ister ince- çizgi çekme tekniğine deniyor. Özellikle birbirine ters renkler kullanılarak yapılyor. Kendall Jenner’ın da makyözü olan Erin Parsons’ın sayfasında birden fazla örnek ve video görebilirsiniz. Bu trendin o kadar fazla değişik uygulaması var ki, nerdeyse tamamen kişiye özel bir teknik diyebiliriz. Siz de kendi yönteminizi ve kendi renklerinizi seçin ve tarzınızı herkesle paylaşın.