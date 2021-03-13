2021 İlkbaharında denenmesi gereken 8 trend ruj rengi
Bahar aylarının gelmesiyle birlikte makyaj trendinde de bazı değişiklikler yapmak gerekiyor. Makyajın en büyük tamamlayıcılarından biri olan rujlar ise bahar aylarında her renkten seçeneğiyle raflarda yerini alıyor.
Yeni bir sezon, yeni makyaj trendlerini de beraberinde getiriyor. Trendler değiştikçe tarzınızı değiştirmeyi seviyorsanız, izlenecek birkaç yol vardır. Yeni bir saç kesimi deneyebilir veya gardırobunuzu değiştirebilirsiniz. Ama belki de yapabileceğiniz en kolay şey, 2021'in bahar aylarında trend olacak ruj renklerine geçiş yapmaktır.
Bu bahar, klasik kırmızılardan, soft meyve renklerine ve glosslara kadar her şeyi göreceğiz. Bu sezon herkesin makyaj tercihine göre bir renk var.
İşte profesyonel makyaj artistlerinin söylediği bu bahar trend olacak 8 ruj rengi.
ŞEFTALİ TONLARI
Makyaj artistleri şeftali tonlarının bu bahar trend olacağını söylüyor. Yumuşak bir ton olmasına rağmen göze çarpan şeftali tonları bu baharın vazgeçilmez renklerinden biri olacak.
M.A.C / Sushi Kiss