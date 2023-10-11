3D Hydra Lipgloss bu kez 6 yeni renk ile karşımızda

Kiko Milano, sevilen ürünlerinden “3D Hydra Lipgloss” dudak parlatıcısını 6 yeni renkten oluşan “Limited Edition” serisi ile taçlandırıyor. Yeni 3D Hydra Lipgloss Limited Edition 36 tonda geniş renk yelpazesi sunuyor. 3D Hydra Lipgloss, yumuşak, pürüzsüz ve yapışkan olmayan yapısı ile dikkat çekiyor.

Kiko Milano’nun ikonik ürünlerinden biri olan 3D Hydra Lipgloss, özel olarak tasarlanmış şişesi ve 6 yeni süper trendy renge sahip Limited Edition serisi ile merak uyandırıyor. İşte 3D Hydra Lipgloss Limited Edition serisinin yeni renkleri: