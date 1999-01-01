Hafif bir makyaj ruhumuza iyi gelmez mi? Kesinlikle evet. Üçlü koltuktan kalkmanın ve aynanın karşısına geçmenin tam zamanı! Tek ihtiyacımız biraz renk, biraz motivasyon...

Kadife yumuşaklığı







Bugün hedef noktamız doğallık olsun. Nude tonlarda, hafif ama kendini yine de belli eden bir makyaj yapalım. Kadife yumuşaklığında bir görüntüye sahip olmak için ihtiyacınız olan tek şey renkli bir nemlendirici ve yumuşacık bir görüntüyü kucaklayan ışıltılı bir pudra. Renklerde natürel tonlardan ayrılmıyoruz. Krem far, nude tonlarda ruj ya da dudak parlatıcısı yeterli.



Biraz cesaret







Renkli maskaralar, renkli eyeliner’lar, turuncudan kırmızının en canlı tonlarına uzanan rujlar, göz alıcı farlar… Hepsi gökkuşağının en güzel renklerinde önümüzde seriliyor ve bizi rengarenk bir oyuna çağırıyor. Bugün renklerin iyileştirici gücüne teslim olalım ve oyuna katılalım dedik.



Bir parça ışıltı







Kendinize bir gün seçin ve o gün ışıltıyı kucaklayın. Hangi yaşta olursak olalım ışıltıya karşı koyamamamızın özel bir nedeni olmalı. Hem elmacık kemiklerinde kullandığımız aydınlatıcılarda hem far, ruj ve eyeliner’larda parlaklıktan vazgeçemiyoruz. Doğal ışıltınızı ortaya çıkarmaktan daha güzel bir fikir olabilir mi?



Yalınlık güzeldir







“Bana bir maskara, bir eyeliner yeter” diyenler, sizi şöyle alalım. Makyajın en dikkat çeken unsuru, en olmazsa olması olan göz makyajı için sadece ikisinin buluşması bile muhteşem bir etki yaratıyor. Basit, sade ama kesinlikle iddialı, siz ne dersiniz?



Hazırlayan: Gülru İncu