Her şeyi estetik uygulamalardan beklemeyin. Gençleşmek için ille de botoks veya dolgu yaptırmak zorunda değilsiniz. Birkaç makyaj hilesiyle cildinizin daha pürüzsüz, ince ve genç görünmesini sağlayabilirsiniz.

Elmacık kemikleri belirginleştirin

Yaş almakla beraber yüzümüzde ifade kaybı da oluyor. Estetik uygulamalarda bu ifade kaybını dolgu işlemleriyle geçirmeye çalışıyorlar. Oysa ki allığınız da pekala bu işlemi yapabilir. Eğer yüzünüz solgun görünüyorsa mavi alt tonlar barındıran allıkları kullanabilirsiniz. Bu sayede yüzünüzün olduğundan daha parlak görünmesini sağlayabilirsiniz. Elmacık kemiklerinizi belirginleştirmek için yanaklarınızı ağzınızın içine doğru çekin. Bronzlaştırıcıyı içe göçen bu alana saç diplerinize kadar uygulayın. The Body Shop’un Honey Bronze aydınlatıcı pudrasını deneyebilirsiniz. Simli, ışıltılı aydınlatıcılardan uzak durun. Bronzlaştırıcı aydınlatıcıyı yüzün en yüksekte kalan bölgelerine, elmacık kemiklerden şakaklara kadar uygulayabilirsiniz. Krem formda bir ürün kullanmak istiyorsanız makyaj süngerlerinden faydalanmayı unutmayın. Pudra formunda kullanacaksanız da büyük allık fırçaları tercihiniz olsun.





Yüz kaldırma efekti yaratın

Kırışıklıkları, ince çizgileri ve kaz ayaklarını saklamaya çalışırken yanlış fondöten kullanımıyla bunların daha fazla görünmesine neden olabilirsiniz. Bu yanlışa düşmemek için: Fondöteninizi her zaman iyi nemlendirilmiş bir tene uygulayın. Doğru nemlendirici ve doğru fondöteni seçtiğinizden emin olun. Fondöteni uygulamaya yüzünüzün ortasından doğru başlayın ve dışa doğru devam edin. Kontürleme artık internetteki videolarla herkesin yapabileceği bir tekniğe dönüştü. Kontür ve aydınlatıcı bir arada olan stickleri deneyebileceğiniz gibi pudra formda olanları da tercih edebilirsiniz. Kontür uygulamasını yaparken iyi ve doğru bir fırçanız olduğundan emin olun.





Burnunuzu belirginleştirin

Burnunuzun şeklini sevmiyor musunuz? Tekrar söylüyoruz cerrahi işlemler tek opsiyonunuz değil. Küçük bir-iki hileyle daha hoş görünen bir buruna sahip olabilirsiniz. Burnunuzun tam ortasına aydınlatıcı etkili bir concealer ile kaşların ortasından başlayarak düz bir çizgi çekin. Bu çizgi burnun ucuna gelmeden birkaç santimetre öncesinde bitsin. Stick formatta olan ürünlerle bu işlemi daha kolay yapabilirsiniz. Burnunuzun her iki yanına bronzlaştırıcıyla paralel çizgiler çekin. Yine kaşlara yakın yerden burun yanaklarının bittiği yere kadar sürmelisiniz. İki ürünü birbirine yedirmek için kabuki fırça kullanın. İşte size daha ince ve zarif bir burun...





Gözlerinizi yukarı kaldırın

Aynada göz altı torbalarınıza veya kaz ayaklarına bakmaya bir son verin. Bu iki görüntüyü dakikalar içerisinde değiştirebilirsiniz... Şeftali tonlarındaki bir concealer’ı koyu renk halkalar üzerinde kullanabilirsiniz. V şeklinde parmak uçlarınızla nazikçe yayarak göz çevresinin iki tarafına da sürdüğünüzden emin olun. Alt kısımda da elmacık kemiklere kadar uygulamanız gerekiyor. Uçuk pembe bir far ya da aydınlatıcıyı göz pınarına ve gözün dış kenarına uygulayın. Uyguladığınız alanın sadece kaşın alt bölümü olmasına dikkat edin. Böylece ilgiyi gözün en yüksek yerlerine çekebilirsiniz. Ki bu durum gözlerinize lifting etkisi sağlamaya yardımcı oluyor. Üst kirpik diplerinize kahverengi jel eyeliner uygulayabilirsiniz. Bu sayede gözleriniz olduğundan daha büyük görünecek ve de siyah renk kadar keskin durmayacak.Yorgun gözlere canlılık veren en iyi uygulamalardan biri kuşkusuz rimel sürmek. Rimeli özellikle en dıştaki kirpiklere bol sürün.



Dudakları şişirin

İnce dudaklar kişiyi olduğundan daha yaşlı gösterebiliyor. Dolayısıyla dudaklarınıza bir miktar volüm eklemenizde hiçbir sakınca yok. Bu sayede dudak kenarındaki çizgiler yerine ilgiyi dolgun dudaklarınıza çekmiş olursunuz. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli şey dudaklarınızın mat görünmesi. Bu sayede hem dudaklarınız daha doğal görünür hem de ışığı daha az yansıtırlar. Öncelikle işe dolgunluk veren dudak krem veya serumlarını sürerek başlamalısınız. Bu ürünler kısa süre içerisinde dudaklara dolgu efekti sağlıyor. Dudakla burun arasındaki çukur bölgeye kapatıcı uyguladıktan sonra dudak kalemiyle çizgi çekin. Dudak kaleminin renginin dudak renginizden bir ton koyu olmasına dikkat edin. Sürdükten sonra parmak ucunuzla iyice yedirin. Alt dudağınızın ortasına dudak parlatıcısı sürün. Bu sayede dudaklarınıza Angelina Jolie efekti vermiş olacaksınız. Son olarak renk konusuna gelecek olursak mercan tonları her ten rengine uyum gösterebiliyor.



