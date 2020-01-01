Artistry Studio, önce New York, Paris, Bangkok ve Tokyo'yu salladı ve şimdi de Şangay'ın büyüsüne yer açma zamanı!

Çin'in en büyük şehrinde, geçmiş ve gelecek bir araya gelerek yalnızca Şangay'a özgü, mistik bir doku meydana getirir. Burada, nostaljik ürünlerin satıldığı pazarların yanı sıra, lüks moda mağazalarından alışveriş yapabilirsiniz. Bir yandan son trend yemekler servis edilirken, diğer yandan geleneksel çay törenleri yapılmaya devam etmektedir. Olağanüstü bir görünüm için cesur tonlar, ipeksi dokular ve çekici kokulardan oluşan en yeni Artistry Studio™ koleksiyonumuzla, Şangay’ın Doğu ve Batıyı bir araya getiren, yin-yang ruhundan ilham alın.



Bu koleksiyonumuz hem zarif, hem çarpıcı. Tıpkı sizin gibi!

Artistry Studio Shanghai Edition Ürünleri

Artistry Studio™’nun 5. koleksiyonu ile Şangay'ın büyüsüne yer açın. Cesur renklere sahip göz ve yanak paletleri, ipeksi dokulu makyaj bazları, çekici kırmızı tonlarında rujlar, meyveli ve çiçeksi rollerball'lar ve el kremleri ile dönüşüme hazırlanın. Şangay'da macera sizi bekliyor!

Gözler ve Yanaklar için Yumuşak ve İpeksi Dokulu Pop Trio Renklendirici 223.60TL

Daha önce hiç böyle bir renge dokunmadınız. Göz ve yanak tonları, kabarık doku ile buluşarak kremsi bir dokudan pudramsı bir dokuya geçiş sağlar. Her bir parçası eşgüdümlü olarak hareket eden üçlü palette, iki adet göz farı ile uzun süre kalıcı bir allık ve highlighter bölmeleri bulunur. Mıknatıslı mekanizması sayesinde renklerin yerini değiştirerek kendi Şangay esintili renk paletinizi yaratabilirsiniz. Shanghai Nudes, Shanghai Peach veya Shanghai Starlight renklerinde mevcuttur.

İpeksi Dokulu Işıklı Mat Ruj 162.70 TL

Kırmızıya hazır mısınız? Eşsiz cildinizi pürüzsüzleştireceğinden emin olduğumuz dört farklı tondaki kırmızı likit ruj rengiyle büyülenmeye hazır olun. Sıvı dokusu sayesinde parlatıcı gibi yayılır, fakat aynı anda bir rujun sağlayacağı yoğun ve tam örtücülüğü sağlar ve kuruduğunda modern, mat bir yüzey oluşturur. Uzun ömürlüdür. Cherry Red, Rose Red, Berry Red ve Spice Red renklerinde mevcuttur.

2’si 1 Arada Mat Dokulu Makyaj Bazı ve Fondöten 264.20TL

Mat bir cildin sırrı: mükemmellik artı koruma. Bu marifetli makyaj bazı, ister sade ister iddialı, her makyaj görünümü için pürüzsüz, mat bir tuval oluşturur. İpeksi dokulu bu sıvı ürün, yağın kontrol edilmesine yardımcı olur ve gözenek boyutunu en aza indirir. Şehir tutkunları, hava kirliliği gibi kentsel stres faktörlerini etkisiz hale getirmeye yardımcı olduğu bilinen Nar ile zenginleştirilmiş Nutriway™ kirlilik önleyici bileşenlerine bayılacak!

2'si 1 Arada Parlak Dokulu Makyaj Bazı ve Fondöten 264.20TL

Işıldayan bir cildin sırrı: ışıltı artı koruma. Kolaylıkla ışıltılı bir görünüm sağlayan bu makyaj bazı, cilde nemli ve canlı bir ışıltı vererek her cildi aydınlatır. İpeksi dokulu bu sıvı ürün, ideal olan pürüzsüz, parlak ve eşitlenmiş bir tuval oluşturur. Şehir tutkunları, hava kirliliği gibi kentsel stres faktörlerini etkisiz hale getirmeye yardımcı olduğu bilinen Nar ile zenginleştirilmiş Nutriway™ kirlilik önleyici bileşenlerine bayılacak!

Sıvı Kalem Eyeliner 172.80TL

Canlı likit göz kalemleri ile tek dokunuşla modayı yakalayın. İpeksi likit dokusu, hızlıca kurur ve çarpıcı bir mat yüzey oluşturur. Hassas bir uçla işaretleme yapın veya kalemin daha kalın kenarlarını kullanarak açı yaratarak etki oluşturun. Her seferinde kesintisiz, mükemmel, eşit bir hat oluşturun. Silk Sapphire, Silk Slate ve Silk Noir renklerinde mevcuttur.

Rollerball Eau de Toilette 162.70TL

Bu taşınabilir rollerball parfümler ile Şangay'ın parlak ışıklarını ve sessiz çay bahçelerini şişenize doldurun. Hafif, ferahlatıcı kokular meyvemsi, çiçeksi, eğlenceli ve hafiftir. Bileğinizin iç kısmı ve boyun gibi nabız noktaları veya dirseğinizin içi veya şakaklarınızdaki akupunktur noktaları üzerine sürün. Mevcut kokular arasında Lotus Çiçeği&Menekşe Aromalı, Nektar Çiçeği&Pomelo Aromalı ve Erik Çiçeği&Vanilya Musk Aromalı bulunur.

İpeksi Yumuşaklık Veren El Kremi 172.80TL

Çabuk emilen ve ipek kadar yumuşak hissettiren krem ile mutlu eller iş başında. Cildiniz, gün boyu nemlendirici ve besleyici etkisinin yanı sıra, çeşitli maddelere maruz kalan cilde yardımcı olmak için Nutriway™ tarafından yetiştirilen Nar'dan gelen antioksidan korumaya bayılacak. Tek başına veya Artistry Studio Shanghai Rollerball Eau de Toilette ürünleri ile birlikte kullanabilirsiniz.

Artistry Studio ™ Şangay Koleksiyonunda, ambalaj ve ürün üzerinde çağdaş Çinli genç kadınların çizimlerine yer veren sanatçı Cui Meng ile birlikte çalışmaktadır.

"Artistry Studio ile birlikte çalışmaktan gurur duyuyorum ve sanat aracılığıyla farklı şehirlerle ve yerel kültürlerle bağlantı kurarak güzelliği ve gençliği kutlama biçimlerini seviyorum." Cui Meng

Sınırlı bir süre için piyasaya sürülen Artistry Studio ™ Shanghai Edition Koleksiyonu, 2020 Sonbaharında, stoklarla sınırlı olacak.