Güzellik anlayışı duru ve doğal olandan yana. Özel günlerde profesyonel destek almayı tercih eden Aslıhan Güner'in favorisiyse göz makyajı.

Güzelliği nasıl tanımlarsınız?

Duru, doğal, abartısız bir tarzı ve duruşu varsa, üzerine bir de güzel gülümsüyorsa, benim için güzel odur.



İlham aldığınız bir güzellik ikonu var mı?

İlham aldığım değil güzelliklerine bayıldığım iki isim var; Gigi Hadid ve Kendall Jenner.



Saç rengi konusunda ne kadar cesursunuz?

Doğal olmayı seviyorum.



Annenizin size verdiği bir bakım sırrı oldu mu?

Kahve telvesiyle yapılan peeling’i annemden öğrendim.



Düzenli uyguladığınız bakım ritüelleri var mı?

Yaz-kış koruyucu sürerim. Eve gelir gelmez yüzümü temizleyip, nemlendiririm. Gece yatmadan önce bazen yüzüme kantaron yağı sürerim. Yılda birkaç kez de PRP ve dermapen cilt bakımı yaptırırım.



Favori parfümünüz hangisi?

Armani Code kullanıyorum yaklaşık sekiz yıldır. Kokulara karşı çok duyarlıyım ve güzel kokularla inanılmaz mutlu olan biriyim.



Özel günlerde nasıl bir makyaj yapmayı tercih ediyorsunuz?

Özel günlerde makyajımı profesyonel ellere bırakmayı tercih ediyorum, o zaman kafam çok rahat oluyor. Ama kendim yapacaksam muhakkak göz makyajına ağırlık veriyorum.





Benefit Gallifornia Allık 210 TL



Mac Pro Longwear Dudak Kalemi 65 TL, Mac Satin Ruj 69 TL



Max Factor Naturel Brow Styler Şeffaf Kaş Kalemi Jeli 30.90 TL



Maybelline New York The Colossal Volum Express Maskara 20.49 TL





Shiseido Synchro Skin Glow Fondöten 168 TL





Yves Saint Laurent Touche Eclat Kapatıcı 116 TL