Cilde ışıltı veren aydınlatıcılar son zamanlardaki favori makyaj malzemelerimiz arasında. Doğal ışıltı bu ay radarımızda.

Nasıl uygulamalı?

1. Aydınlatıcı kullanmadan önce cildinizin iyice temizlenmiş ve nemlenmiş olduğundan emin olun, çünkü nemli bir cilt ışıltılı bir görünümün anahtarı.



2. Renkli nemlendirici veya fondöten, üzerine kullanacağınız aydınlatıcının daha kusursuz görünmesine yardımcı olur. Nemlendiricinize 1-2 damla likit aydınlatıcı da damlatabilirsiniz.



3. Aydınlatıcıların pudra, likit ve krem formları var. Hangisini daha rahat kullanıyorsanız onu tercih edebilirsiniz. Likit formu tercih edecekseniz makyaj süngerleri ile oldukça iyi sonuç verdiğini aklınızda bulundurun.



4. Aydınlatıcıları kaşların başlangıç noktasının üzerine, burun kemiğinin üzerine, yanaklara, dudak üzerine, kemikleri belirginleştirmek için elmacık kemiklerinin üzerine ve çenenize sürebilirsiniz.



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