Yüzünüze sanki güneş ışığı vuruyormuş gibi görünmek için highlighter yani aydınlatıcıları kullanmalısınız.

Yazı: Deren Çetinsaraç



Yüzde vurgulamak istenilen bölgeleri ortaya çıkarmaya yardımcı ürünlere aydınlatıcı/ highlighter deniliyor. Sanki yüzünüze güneş ışığı vurmuş efekti sağlıyor. Böylece yüzünüz daha aydınlık, daha sağlıklı ve daha genç görünüme kavuşuyor. Siz de denemek isterseniz gelin işin uzmanından highlight’ın ne olduğuna bir göz atın.



Son dönemin en popüler makyaj uygulamalarından biri highlight tekniği. Yeni bir makyaj trendi gibi gözükse de aslında çok eski dönemlerden beri kullanılıyor. “Yıldızların yüzünde hepimizin dikkatini çeken ve ne olduğunu merak ettiğimiz bu ışık artık bir sır olmaktan çıktı” diyen makyaj sanatçısı Rıfat Yüzüak, yeni çıkardığı kitabında aydınlatma gibi pek çok makyaj uygulamasını detaylı bir şekilde anlatıyor. Şu an makyajla ilgili olan hemen herkesin bildiği, araştırdığı ürünler arasında Top10’da ilk sırada kontür ve highlight ürünleri bulunuyor. Makyajı tamamlayan etkili bir uygulama olduğu için kullanırken dikkat etmek de gerekiyor. Ürünün kalitesi, tonu, fırçalar ve teknikler kafanızı çok fazla karıştırıyor olabiliyor.







HIGHLIGHT NEDİR?

Parlak nokta ve vurgulamak anlamlarını taşıyor. Makyajdaki amacı ise, yüzün gerekli kısımlarını parlak noktalar haline getirerek vurgulamak ve ortaya çıkarmak. Yüzüak, yüzümüzde tenimizden daha koyu hale getirdiğimiz yerleri geri ittiğimiz gibi, aydınlattığımız yerleri de ortaya çıkarabileceğimizi belirtiyor. Yüzün öne çıkarılması tavsiye edilen gerekli kısımları ise şu şekilde sıralıyor:



- Şakaklar

- Elmacık kemiği üstü

- Göz pınarları

- İki kaş arasının altı, burun kemiği başlangıcı

- Çene



Listeden de anlaşılacağı üzere yüzümüzün yüksekte kalarak ışık alan bölgelerine ek ışık sağlamayı hedefleyerek kullanılan bir uygulama bu. Yani amaç yüze ışık vermek. Yüzüak, bunu en kolay yüze ışık vurması örneğiyle yapabileceğinizi belirtiyor: “Yüzünüzü gölgelendirirken karşıdan, yüksekten ışık vurduğunu hayal edin. Böyle bir ışıkta gölgede kalan yerleri yine gölge yaparak belirginleştirin. Bu uygulamadaysa tam tersi, ışığın aydınlattığı kısmın dış ve iç kısımlarını aydınlatıp belirginleştireceksiniz. Boynunuzdan yüksek bir köşeden, yukarıdan aşağı doğru yüzünüze bir ışık vurduğunu düşünün. Şakaklarınızda ve elmacık kemiklerinizde ışığın dış kısmı etki ediyor. Işığın iç kısmıysa göz pınarları, burun kemiği (sadece iki kaşın arasından biraz aşağısı, burnun başlangıç çukuru) ve dudak üstüyle çene yüksekliğine etkisi oluyor. Aydınlık, parlak, ışıltılı bir ürünle şakaklara kaşın dış kısmı üzerinden başlayarak elmacık kemiği üzerine doğru C harfi şeklinde aydınlık bir efekt veriyorsunuz. Aslında günlük olarak sadece bu yeterli ama yok bu beni kesmez diyorsanız göz pınarlarına, burnun başlangıç kemiği üzerine, dudak üst çizgisine ve çene çukurunun tam altına hafifçe aydınlık verebilirsiniz. Hatta size bir püf noktası. Genelde pudra highlight kullanırım. Bu ürünü dekolteye ve kollara komple ince bir şekilde uygularım. Bronz bir ışıltılı pudrayla aynı uygulamayı bacaklarınıza da deneyebilirsiniz. Öncesinde bu kısımlara bir nemlendirici uygulayın. Teniniz nemlendiriciyi tamamen emdikten sonra büyük uçlu bir fırçayla üründen azar azar alıp hassasça vücudunuza uygulayın.”



MAKYAJ SIRALAMASI

Normal makyaj uygulamasında en iyi sıralama şöyle:

✓ Ten makyajınızı yaparsınız,

✓ Göz makyajınız biter,

✓ Yüz kontür/gölgeleme yapılır,

✓ Highlight uygulanır.



* Formsante dergisinden alınmıştır.