Ayrıntılar önemlidir. Fark yaratmanın en kolay yolu güzelliğinize katacağınız küçücük bir ışıltı.

Parıldayan makyaj ürünlerinin, bronz, altın rengi ya da gümüş efektlerinin sadece yaz aylarına özgü olduğunu düşünmeyin. Güneşin yüzünü göstermediği puslu kış günlerinde yüzünüzde fark yaratan ışıltılı farlar, allıklar, ojeler veya rujlarla makyaj yapmayı keyifli bir oyuna dönüştürebilirsiniz.





Guerlain Makyaj Bazı 335 TL



Sonsuz ışıltı

Yüzünüze ışıltı veren bir makyaj cildinizi daha sağlıklı gösterir, çünkü sağlıklı bir cilt ışıl ışıldır, lekelerden ve gölgelerden arınmıştır ve sağlıkla parlar.





Bobbi Brown Far 120 TL





Dolce&Gabbana Ruj 130 TL