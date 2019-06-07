Bahar enerjisiyle, güneşe göz kırpan günleriyle, pastel renkleriyle, güzelliğiyle ve tabii ki yenilikleriyle geliyor. Ünlü markaların yeni koleksiyonları, renkler, ışıltılar ve parfümlerle içinizdeki bahar dallarının açması an meselesi.

CHANEL

Şıklığı tatmak

Chanel, Coco Mademoiselle’in yeni parfümü Intense ile oryantal kökenlerine sadık kalıyor. Tutkularını ve aşırılıklarını kucaklayan, girdiği her ortamda güçlü bir etki bırakan bir kadın var karşımızda. Narenciye tazeliğini yumuşacık vanilya ve sofistike paçuli şehvetiyle buluşturan Coco Mademoiselle Intense, sıcak, yumuşak ve kesinlikle kadınsı. 50 ve 100 ml olarak piyasaya çıkacak olan parfümün fiyatı henüz belli değil ama şimdiden çantamızdaki yerini ayırdık.





NARS

Bahar ışıltısı

Nars, doğal tonların ışıltısıyla sezonu selamlıyor. Kremsi ve tam kapatıcı özelliğe sahip rujların dört rengi var. Gözler metalik tonlardaki kalem farlarla ışıldıyor. Likit allık ve aydınlatıcı allık ise yanakları canlandırıyor ve cilde inci parlaklığı kazandırıyor.



Aydınlatıcı allık 140 TL



CHRISTIAN LOUBOUTIN

Renk ve özgüven

Baştan çıkarıcı, hükmeden ve davetkar… Christian Louboutin Beaute, Rouge Louboutin serisine iki yeni ürün ekledi; Rouge Louboutin Les Yeux Noirs Lash Amplifying Maskara, kirpiklere çarpıcı bir hacim kazandırıyor. Rouge Louboutin Loubibelle Dudak Güzellik Yağı ise dudaklarda parlak bir katman oluşturuyor. Jojoba yağıyla dudakları nemlendiriyor, yumuşatıyor ve besliyor.





Rouge Louboutin Loubibelle dudak güzellik yağı 295 TL



FLORMAR

Festival tadında

Sephora Collection mat, kremsi ve parlak görünüm veren ve 30 renkten oluşan yeni ruj serisini tanıttı. Klasik siyah kutusundan çıkarılan yeni ruj, #instagram üzerindeki hikayelerden esinlenilerek tasarlanan bir kutu içerisinde sunuluyor. Bu ruj daha orijinal, daha parıltılı, daha cezbedici aynı zamanda daha çevre dostu.



