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Bayılıyoruz biz bu Lush'a

Bayılıyoruz biz bu Lush'a.
İngiltere’nin ünü dünyaya yayılan doğal kozmetik markası Lush birkaç aydır Türkiye’de. Bağdat Caddesinde, No: 420/1 adresinde. (Vakko mağazasının yan sokağında.) bulabileceğiniz mağazada saatler de geçirseniz, hep şaşıracak, bayılacak yeni bir şeyler bulmanız mümkün. Yüz kremleri taze taze satılıyor. Evet evet, karıştırılmış halde orada duruyor. Siz ihtiyacınız olan kadarını açık alıyorsunuz. Sabunları kestiriyorsunuz, Hepsi organik, gebelikte bile kullanılıyor. Mağazaya doyamadıysanız çıkarken bir Lush bülten alın orada her bir ürünü yakından keşfetme olanağı bulabilir ve bir dahaki gidişte belki kendinizi kaybetmeden alışveriş yapma şansına kavuşabilirsiniz.
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