İngiltere’nin ünü dünyaya yayılan doğal kozmetik markası Lush
birkaç aydır Türkiye’de. Bağdat Caddesinde, No: 420/1 adresinde. (Vakko
mağazasının yan sokağında.) bulabileceğiniz mağazada saatler de
geçirseniz, hep şaşıracak, bayılacak yeni bir şeyler bulmanız mümkün.
Yüz kremleri taze taze satılıyor. Evet evet, karıştırılmış halde orada
duruyor. Siz ihtiyacınız olan kadarını açık alıyorsunuz. Sabunları
kestiriyorsunuz, Hepsi organik, gebelikte bile kullanılıyor. Mağazaya
doyamadıysanız çıkarken bir Lush bülten alın orada her bir ürünü
yakından keşfetme olanağı bulabilir ve bir dahaki gidişte belki
kendinizi kaybetmeden alışveriş yapma şansına kavuşabilirsiniz.